کارگاه پژوهشی تاریخ اسلام در زنجان برگزار می شود

امرالله حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: این کارگاه جهت آشنایی جوانان با زوایای تاریخی اسلام و ناشناخته های آن، پاسخ به شبهات وسئوالات جوانان و تحلیل و بررسی سیر تحول اسلام دربین اعضای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان برگزار خواهد شد.

وی، ادامه داد: در این کارگاه آموزشی که با حضور اساتید حوزه علمیه قم و زنجان برگزار می شود، تاریخ اسلام از بدو تولد پیامبر اکرم (ص) و دوران قبل و بعد ازاسلام به مدت دو هفته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

حسنی اظهارداشت: در این کارگاه پژوهشی همچنین واقعه کربلا و حوادث و وقایع روز عاشورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت

مسئول دبیرخانه هماهنگی و نظارت برکانون‌های کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان همچنین از برگزاری دوره‌های آموزشی آشنایی با فرهنگ انتظار در زنجان خبر داد.

حسنی افزود: دوره‌های آموزشی آشنایی با فرهنگ انتظار در کانون کوثر زنجان برگزار می‌شود.

حسنی یاداورشد: نرم افزار و کتب مربوط به مهدویت و انتظار از سوی این دبیرخانه در اختیار شرکت‌ کنندگان در این دوره‌ها قرار می‌گیرد تا با استفاده از این منابع آموزش‌های لازم را فرا گیرند

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان آشنایی با فرهنگ مهدویت و انتظار، انحرافات و آسیب‌های مهدویت را از جمله اهداف برگزاری این دوره‌ها عنوان کرد.

وی از توزیع ۷۰ ‬کارتن کتاب در موضوعات دینی، زندگی ائمه اطهار (ع) در کتابخانه‌های مساجد و کانون‌های زنجان به مناسبت هفته کتاب خبر داد.

حسنی افزود: امسال بیش از ‪۵۰‬ میلیون ریال اعتبار نیز برای توسعه و تجهیز مساجد استان و تأسیس کانون‌های فرهنگی و خرید امکانات کتابخانه‌ای مساجد هزینه شده است.