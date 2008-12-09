کارگاه پژوهشی تاریخ اسلام در زنجان برگزار می شود

امرالله حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: این کارگاه جهت آشنایی جوانان با زوایای تاریخی اسلام و ناشناخته های آن، پاسخ به شبهات وسئوالات جوانان و تحلیل و بررسی سیر تحول اسلام دربین اعضای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان برگزار خواهد شد.
وی، ادامه داد: در این کارگاه آموزشی که با حضور اساتید حوزه علمیه قم و زنجان برگزار می شود، تاریخ اسلام از بدو تولد پیامبر اکرم (ص) و دوران قبل و بعد ازاسلام به مدت دو هفته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
حسنی اظهارداشت: در این کارگاه پژوهشی همچنین واقعه کربلا و حوادث و وقایع روز عاشورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت
مسئول دبیرخانه هماهنگی و نظارت برکانونهای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان همچنین از برگزاری دورههای آموزشی آشنایی با فرهنگ انتظار در زنجان خبر داد.
حسنی افزود: دورههای آموزشی آشنایی با فرهنگ انتظار در کانون کوثر زنجان برگزار میشود.
حسنی یاداورشد: نرم افزار و کتب مربوط به مهدویت و انتظار از سوی این دبیرخانه در اختیار شرکت کنندگان در این دورهها قرار میگیرد تا با استفاده از این منابع آموزشهای لازم را فرا گیرند
مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان آشنایی با فرهنگ مهدویت و انتظار، انحرافات و آسیبهای مهدویت را از جمله اهداف برگزاری این دورهها عنوان کرد.
وی از توزیع ۷۰ کارتن کتاب در موضوعات دینی، زندگی ائمه اطهار (ع) در کتابخانههای مساجد و کانونهای زنجان به مناسبت هفته کتاب خبر داد.
حسنی افزود: امسال بیش از ۵۰ میلیون ریال اعتبار نیز برای توسعه و تجهیز مساجد استان و تأسیس کانونهای فرهنگی و خرید امکانات کتابخانهای مساجد هزینه شده است.
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