دستور واگذاری مزایده ای سهام برخی شرکتهای دولتی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی دستورالعمل واگذاری سهام برخی شرکتهای دولتی از طریق مزایده را در 10 بند صادر کرده است.

این دستورالعمل با تصویب هیئت عالی واگذاری و در راستای اجرای بخش اخیر ماده 39 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شده است.

جزئیات این دستورالعمل که توسط هیئت عالی واگذاری به تصویب رسیده، به شرح ذیل است:

1- قیمت پایه 48 درصد سهام شرکت مطالعاتی طرحهای جامع فلزات به ارزش هر سهم 100 هزار ریال براساس میانگین ارزش اسمی و دفتری (صفر) جهت واگذاری از طریق مزایده و به صورت نقدی مطرح و پس از بحث و بررسی مورد تصویب قرار گرفت.

2- قیمت پایه و شرایط واگذاری 49 درصد سهام شرکتهای بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی زرینه رود، مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کرخه و بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی وحدت به ترتیب به ارزش هر سهم 3 میلون و 403 هزار و 126، 583 هزار و 237، 1 میلیون و 170 هزار و 330 ریال براساس میانگین ارزش روز خالص دارائیها و ارزش بازدهی(صفر) و به صورت نقدی جهت شرکتهای اول و سوم و به صورت نقد و اقساط برای شرکت دوم جهت واگذاری از طریق مزایده مطرح و پس از بحث و بررسی مورد تصویب قرار گرفت.

3- قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد سهام شرکت توسعه پترو ایران متعلق به شرکت ملی نفت ایران براساس میانگین ارزش روز خالص دارائیها و ارزش دفتری به ارزش هر سهم 13 هزار و 429 ریال جهت واگذاری از طریق مزایده و به صورت نقد و اقساط مورد تصویب قرار گرفت.

4- قیمت واگذاری 6/45 درصد سهام شرکت نورد و لوله اهواز متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران جهت واگذاری بابت رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در اجرای تصویب نامه 21033/ ت39389 ه مورخ 25/12/86 براساس تاریخ بازگشایی نماد بورس شرکت در مورخ 2/7/87 مطرح و با توجه به قیمت آخرین معامله انجام گرفته قبل از زمان تصویب هیئت واگذاری در مورخ 21/7/87 به مبلغ 829ریال با ارزش هر سهم به مبلغ مذکور مورد تصویب قرار گرفت.

5- قیمت پایه و شرایط واگذاری سهام شرکتهای پمپ سازی ایران 75/8 درصد و سیمان سپاهان 5/2 درصد جهت واگذاری به صورت بلوکی از طریق بورس و به صورت نقد و اقساط مورد تصویب قرار گرفت.

6- موضوع حسابرسی ویژه شرکت پایساز مطرح شد و پس از بحث و بررسی مقرر شد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نسبت به تحویل شرکت مذکور اقدام نماید و با توجه به رای مرجع قضایی حسابرسی ویژه شرکت یاد شده از سوی سازمان خصوصی سازی صورت گیرد.

7- موضوع پرداخت سود عملکرد سال 86 شرکت ملی صنایع مس ایران به صندوق ذخیره فرهنگیان (انتقال گیرنده سهام بابت رد دیون دولت) مطرح شد و با توجه به اینکه مصوبه واگذاری صادره از سوی هیئت وزیران قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه 87 بوده است و قیمت گذاری نیز قبل از برگزاری مجمع عمومی سالانه شرکت صورت گرفته است لذا ضمن تصریح بر تعلق سهام مذکور به صندوق ذخیره فرهنگیان مقرر شد سود عملکرد در سال 86 نیز به تبع آن به صاحب سهام مذکور تعلق گیرد و شرکت ملی صنایع مس ایران مکلف به پرداخت آن به صندوق یاد شده است.

8- تصمیم گیری در مورد اقساط معوقه شرکت هپکو از سوی خریدار آن مطرح شد و مقرر شد گزارش کاملی از وضعیت خریدار و شرکت یاد شده توسط کارشناس مستقل تهیه و گزارش آن به هیئت واگذاری جهت اتخاذ تصمیم مجددا ارائه شود.

9- اساسنامه جدید شرک مخابرات ایران که براساس قانون تجارت و منتطبق بر ضوابط بورس اوراق بهادار تهیه و به تائید کمیته مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت مخابرات ایران و سازمان خصوصی سازی رسیده و توسط مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران مورد تصویب قرار گرفته است مطرح و در چارچوب بند 3 ماده 18 قانون اصلاح مواد از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مورد تصویب قرار گرفت.

10- موضوع تغییر روش واگذاری تعدادی از شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت از ترجیحا بورس به مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی واگذاری شرکتهای مذبور که بخشی از سهام آنها بابت رد دیون دولت یا سهام عدالت اختصاص یافته است، از روش خارج از بورس مورد تصویب قرار گرفت.

این تصویبنامه در اجرای قسمت اخیر ماده 39 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ج.ا.ا و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شده است.