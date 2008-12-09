تساوی پرسپولیس و وحدت / هما پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز در چارچوب تورنمنت فوتبال گرامیداشت زنده یاد رسول مددنوعی و یادبود جهان پهلوان غلامرضا تختی دو بازی در زمین چمن شماره 2 ورزشگاه اکباتان برگزار شد که طی آن ابتدا تیم پیشکسوتان هما با نتیجه 3 بر2 از سد تیم رسانه ورزش گذشت و تیم‌های پیشکسوتان پرسپولیس و وحدت به نتیجه تساوی یک بریک رضایت دادند.

در نخستین بازی امروز تیم‌های پیشکسوتان هما و رسانه ورزش مقابل هم صف آرایی کردند که تقابل این دو تیم در پایان به برتری 3 بر2 تیم هما انجامید. گل‌های تیم هما را در این بازی مهدی حامی‌فر به ثمر رساند و زننده هر دو گل تیم رسانه ورزش نیز عادل فردوسی‌پور بود.

از سوی مسئولان برگزاری این مسابقات جلال بشرزاد به عنوان بهترین بازیکن دیدار پیشکسوتان هما - رسانه ورزش انتخاب شد، رضا خسروی، دروازه بان تیم رسانه ورزش نیز بازیکن منتخب اخلاق این مسابقه بود.

تیم های پیشکسوتان پرسپولیس و وحدت نیز برگزار کننده دومین دیدار امروز تورنمنت فوتبال گرامیداشت زنده یاد رسول مددنوعی و یادبود جهان پهلوان غلامرضا تختی بودند که حاصل تلاش این دو تیم در پایان با نتیجه تساوی یک بریک همراه بود. در این بازی ابتدا جواد حسن زاده با گلی که از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند، پرسپولیس را پیش انداخت و با گل علی رعدی بازی به تساوی کشیده شد.

در پایان بازی پرسپولیس - وحدت، کاظم سید علیخانی به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد و مصطفی اردستانی نیز مرد اخلاق این بود.

از سوی باشگاه راه آهن که میزبان تورنمنت فوتبال گرامیداشت زنده یاد رسول مددنوعی و یادبود جهان پهلوان غلامرضا تختی است، پیش از آغاز بازی پرسپولیس - وحدت از همایون بهزادی، حمید جاسمیان و بیژن ذوالفقارنسب، پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس تقدیر شد.