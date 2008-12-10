آمار متناقض اجرای مصوبات استانی؛ چالشی در توسعه استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، اعتباری که به این طرح ها اختصاص یافت بالغ بر دو هزار میلیارد ریال است و بدون شک آنچه که رئیس جمهور و هیئت دولت و مسئولان امر به آن توجه داشته اند خدمت خالصانه و خیرخواهانه به مردم و زدودن محرومیت از استان بوده است.

استاندار سابق بوشهر در سفر دوم رئیس جمهور به استان اعلام کرد که 100 درصد از مصوبات هیئت دولت در سفر اول به اجرا در آمده است در حالیکه با یک بررسی ساده و اجمالی مشخص می شود این امر صحت ندارد.

شواهد و قرائن موجود نشان می دهد که اجرای برخی از طرحها توأم با نارسایی بوده و برخی نیز از آن زمان اصلا به اجرا درنیامده است که در این راستا می توان به عدم اشتغال 50 درصد نیروهای بومی در پارس جنوبی، عدم احداث چهار بازارچه مرزی بندر دلوار، لاور ساحلی، عسلویه و نخل تقی، بهسازی بافت قدیم بوشهر و عدم اجرای صحیح طرح های بنگاه های زود بازده اشاره کرد.

همان طور که عنوان شد سفر دوم هیئت دولت در بهمن ماه 86 به استان بوشهر شکل گرفت در آخرین تصمیمات هیئت دولت در این سفر 100 طرح استانی در راستای رونق بخشیدن به تحولات اقتصادی اجتماعی استان مصوب شد اما هم اکنون که نزدیک به یازده ماه از سفر هیئت دولت و مصوبات آن می گذرد روند کند اجرای مصوبات و طرحهای استانی به سادگی قابل لمس و بسیار محسوس است.

روند اجرای مصوبات دولت در بوشهر راضی کننده نیست

در همین راستا نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس گفت: روند اجرایی مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری و هیئت دولت به استان راضی کننده نیست و در بسیاری از موارد اصلا اجرایی نشده است.

غلامعلی میگلی نژاد که در خانه مطبوعات استان و درجمع خبرنگاران رسانه های گروهی سخن می گفت، تاکید کرد: باید تیمی از سوی رئیس جمهور مشخص و دلایل عدم اجرای مصوبات را پیگیری کند.

وی افزود: در همین راستا طی نامه ای از شفقت استاندار بوشهر خواسته ایم که به صورت مکتوب میزان پیشرفت فیزیکی مصوبات را اعلام کند که متاسفانه ایشان هیچگونه پاسخی به نامه ندادند.

میگلی نژاد در خصوص دلایل عدم اجرای برخی مصوبات گفت: پیگیری مصوبات توسط مسئولان استانی و نماینده رئیس جمهور در استان صورت می گیرد و اعلام نارضایتی ما بر اساس عملکرد و کارنامه نماینده دولت در بوشهر است.

چندی پیش استاندار بوشهر در جلسه شورای اداری استان اعلام کرد که 90 درصد از مصوبات سفراول دولت و 15 درصد از مصوبات سفر دوم دولت به استان اجرایی شده است و 45 درصد از این مصوبات در دست اجرا و مابقی در حال پیگیری است.

ابوطالب شفقت افزود: از مجموع 913میلیارد تومان اعتبارات ملی سفر دوم 129میلیارد تومان نیز هزینه شده است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر در استانداری بوشهر، بخشی به پیگیری و ساماندهی مصوبه ها اختصاص داده شده است.

از سوی دیگر نماینده مردم کنگان، دیر و جم در مجلس به خبرنگار مهر گفت: مصوبات استانی هیئت دولت در بوشهر به طور کامل اجرا نشده است.

عدم هماهنگی وزارتخانه ها یکی از عوامل اجرایی نشدن مصوبات است

عسکر جلالیان افزود: برای اجرایی شدن برخی مصوبات باید چند وزارتخانه با یکدیگر همکاری داشته باشند که در این زمینه باید سهم و اعتبارات هر وزارتخانه مشخص شود تا آن مصوبه به مرحله اجرا برسد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به وجود تاسیسات متنوع و متعدد نفت و گاز در استان بیکاری در سطح استان زیاد است و متاسفانه به تازگی شرکت صدرا این مشکل را چند برابر کرده است و 700 نفر از کارکنان و کارمندان این شرکت اخراج کرده که باعث نگرانیهای زیادی شده است.

همچنین پور فاطمی، نماینده دشتی و تنگستان در مجلس طی نامه ای به رئیس جمهور از عدم پیشرفت طرحهای مصوب هیت دولت به استان و ارائه آمارهای غلط مسئولان به رسانه های گروهی ابراز نگرانی کرده است.

در بخشی از این نامه آمده است: مدتهاست که نمایندگان استان بوشهر در راستای وظیفه نظارتی خود با هدف تسهیل اجرای مصوبات به منظور توسعه استان از استاندار محترم تقاضای آمار پیشرفت واقعی مصوبات و دلایل عدم اجرایی برخی از مصوبه های دیگر شده که متاسفانه تاکنون پاسخی به این درخواست نمایندگان داده نشده و تنها از طریق رسانه ها و منابع اطلاع رسانی اعلام شده که 100 درصد از مصوبات دولت در استان بوشهر اجرا شده که این موضوع خلاف واقعیت.

نمایندگان استان بوشهر بر این باورند که ارائه آمار غلط و نادرست نه تنها توسعه استان را سبب نمی گردد، بلکه عقب ماندگی و فاصله از برنامه ها را نیز منجر می شود که در نهایت دود این خلافه گویی ها به چشم صاحبان این مملکت یعنی مردم می رود.

شتاب و عدم کارشناسی لازم از اصلی ترین علل اجرایی نشدن مصوبات است

با این اوصاف این سئوال مطرح می شود که علت عدم موفقیت اجرای طرحهای دولت در چیست؟ در پاسخ به این سئوال نمی توان به یک جمع بندی مطلق رسید زیرا دیدگاه و نظریات متفاوت و متنوع است.

به هر روی به نظر می رسد برخی از طرحهای عمرانی استان به درستی کارشناسی نشده اند و یا شتابی که در آنها ایجاد شده در اجرای آنها مشکلات متعددی به وجود آورده است. همچنین برخی از طرحهای بر روی زمین مانده نیز با مشکلاتی روبرو است که عدم مدیریت صحیح و عدم نظارت کافی می تواند علت آن باشد.

به نظر می رسد بسیار از مصوبات بدون کارشناسی لازم و بی توجه به زیرساختهای استان و نیز توانمندیهای مدیران به تصویب رسیده اند و اصولا استان ظرفیت اجرای این مصوبات را ندارد.

در اجرای طرحهای عمرانی و مصوب قبل از هر چیز باید توان مسئولان و دستگاه های اجرایی هر استان کارشناسی شود و بر اساس آن برنامه ریزی صورت گیرد و اعتبارات لازم اختصاص یابد.

به طور قطع با کارکردن عجولانه و انجام کارهایی که خارج از ظرفیت مجموعه مدیریتی است حاصلی جز وضعیت فعلی به دست نمی آید.

ارائه آمار مبهم و نادرست نیز عوارض جانبی از قبیل ایجاد تورم در جامعه به هدر رفتن بودجه بیت المال و بدبینی مردم نسبت به کارگزاران در پی خواهد داشت.