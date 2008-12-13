استراتژی حماس تغییر نمی کند/ خصومت ورزی اوباما کمتر از بوش نیست

"ابواسامه عبدالمعطی" در آخرین بخش از گفتگوی مشروح خود با خبرگزاری مهر درباره احتمال تغییر استراتژی حماس در آینده با توجه به تحولات موجود اظهار داشت : امکان تغییر استراتژی ما وجود ندارد، زیرا استراتژی حماس واضح و روشن است که مورد حمایت مقررات و قوانین بین المللی است؛ ما ملت تحت اشغال هستیم و فقط خواهان بیرون راندن این اشغالگران هستیم و از حق مقاومت خود استفاده می کنیم؛ حقی که مورد اعتراف همه قوانین بین المللی است؛ آنکه باید تغییر کند؛اوباما و غرب است که از رژیم صهیونیستی کورکورانه حمایت و جانبداری می کنند .

خصومت ورزی اوباما با ملت فلسطین کمتر از بوش نیست

عبدالمعطی درباره احتمال تغییر در سیاستهای آمریکا در قبال مسئله فلسطین با آمدن باراک اوباما به کاخ سفید و آینده مسئله فلسطین به مهر گفت : تجربه ما در قبال روسای جمهوری سابق آمریکا به ما آموخته است که هیچ امیدی به هیچ یک از آنها نداشته باشیم و نسبت به آمدن این فرد به کاخ سفید خوش بین نباشیم؛ حتی اگر این فرد اوباما باشد؛ و ما در حال حاضر نمی توانیم درباره اوباما قضاوت مثبت داشته باشیم، مگر اینکه از او اقدامات عملی و نه فقط حرف زدن را شاهد باشیم، زیرا تمام سخنان اوباما تا کنون منفی بوده است؛ اظهارات او بر ضد مقاومت بوده است و خصومت ورزی او کمتر از بوش نبوده است.

با این حال، ما منتظر خواهیم ماند تا اوباما رسما قدرت را به دست بگیرد تا ببینیم چه اقدامی انجام خواهد داد؛ ما از اوباما می خواهیم از بوش عبرت بگیرد که آمریکا و صلح جهانی را با به راه انداختن جنگهایی بر ضد امت اسلامی نابود کرد و از او می خواهیم تغییر واقعی در استراتژی آمریکا در قبال جهان اسلام و ملت فلسطین ایجاد کند. و به او توصیه می کنیم اقدام عملی انجام دهد تا چنین تغییری که در مبارزات انتخاباتی به آن اشاره می کرد، اثبات شود.

آزادی برخی اسرای فلسطینی اقدامی فریبکارانه است

عبدالمعطی در پایان گفتگو با مهر درباره آزادی تعدادی از اسرای فلسطینی از سوی رژیم صهیونیستی گفت : چیزی که روشن است اینکه از بین یازده هزار اسیر فلسطینی در زندانهای اسرائیلی، حداقل هفت هزار اسیر تنها به این دلیل بازداشت شده اند تا هر از چند گاهی در چنین شیوه های گمراه کننده ای از سوی اسرائیل و عباس(ابومازن) به کار گرفته شوند؛ هفت هزار بازداشت شده هیچ اتهامی یا مسئله امنیتی ندارند و تنها گروگانهایی مانند اعضای مجلس قانونگذاری فلسطین هستند که رژیم صهیونیستی هر از چندگاهی اقدام به آزادی گروهی از آنها که احکام آنها پایان یافته می کند تا شکاف واختلافات درونی میان فلسطینی ها را تشدید کند و ما در حقیقت از آزادی هر اسیر فلسطینی استقبال می کنیم، اما محمود عباس با موافقت خود به اینکه فقط اسرایی از یک گروه خاص مانند فتح آزاد شوند، از طریق این مسئله انسانی و ملی سبب تعمیق شکاف میان مردم فلسطین می شود .

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گفتگو از رضا مهری