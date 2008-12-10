جشنواره تئاتر سیره نبوی و علوی در اردبیل آغاز شد

به گزاش خبرنگار مهر در اردبیل، نخستین جشنواره تئاتر سیره نبوی و علوی با حضور پنج گروه نمایشی از استانهای گیلان، خراسان شمالی و اردبیل برگزار می شود.

این جشنواره با هدف ترویج و تعمیق معارف اهل بیت (ع) با زبان هنر اصیل و نیز گرامیداشت دهه ولایت و عید سعید غدیر خم به مدت سه روز و با اجرای نمایشهای مذهبی ادامه دارد.

همچنین بخشهایی از جشنواره تئاتر سیره نبوی و علوی همزمان با اردبیل در شهرستانهای خلخال و گرمی نیز اجرا خواهد شد.

اجرای پنج نمایش خیابانی همزمان با برگزاری نمایشگاه سراسری قرآن کریم در اردبیل از جمله برنامه هایی است که برگزار کنندگان این جشنواره در راستای تحقق اهداف و ترویج معارف اهل بیت(ع) در بین عموم مردم به اجرا خواهند گذاشت.

در پایان این جشنواره از نمایش‌های برتر و برگزیده توسط هیئت داوران تجلیل به عمل خواهد آمد.