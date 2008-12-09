به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزار کویت، دکتر اکمل الدین احسان اغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی در اظهاراتی که از سوی خبرگزاری رسمی مصر منعکس شد اظهار داشته است که این سازمان قصد دارد اقدامات و تلاشهایی را که با هدف ترویج اسلام‌هراسی انجام می‌شود به طور روزانه مورد نظارت قرار دهد.

وی اهمیت رویارویی با ستادهایی را که با هدف تحریف اسلام صورت می‌گیرد از طریق گفتگوی سازنده و ترویج تساهل نسبت به این دین آسمانی متذکر شد.

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی همچنین گفت: مسائلی چون حقوق بشر و حقوق زنان از سوی فعالان این نوع ستادها برای تخریب چهره اسلام مورد سوء استفاده قرار می گیرد.