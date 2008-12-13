استخدام نیروهای حق التدریسی 700 میلیارد تومان بار مالی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر گزارش ارسالی وزیر آموزش و پرورش به رئیس جمهور، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به شماره 6718/14/82 اعلام کرده است استخدام 41 هزار نفر از نیروهای غیررسمی وزارت آموزش و پرورش که طی سال 86 متقاضی استخدام در آموزش و پرورش بوده اند مغایر با اصل 70 قانون اساسی و مصالح کشور است.

در این گزارش به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس آمده است " با توجه به عدم پیش بینی نحوه تأمین بار مالی ناشی از تصویب این طرح، استخدام 41 هزار نفر نیروهای غیر رسمی شاغل در آموزش و پرورش مغایر با اصل 70 قانون اساسی است و اگر پرداخت دستمزدهای معلمان حق التدریس آزاد در حال حاضر حدود 150 میلیارد تومان بار مالی برای آموزش و پرورش ایجاد می کند که در صورت پیمانی شدن این گروه، حقوق و مزایای آنان به 850 میلیارد تومان خواهد رسید که البته در سالهای بعد نیز استمرار پیدا می کند."

در ادامه این گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به تفکیک جنسی نیروهای غیررسمی در آموزش و پرورش اشاره کرده و آورده است: " تعداد قابل توجهی از این افراد را نیروهای زن تشکیل می دهند و به محض تبدیل وضع استخدام متقاضی انتقال خواهند بود و یا بعد از تأهل به تبعیت از همسر متقاضی انتقال می شوند و همچنان در صورت تبدیل وضع، ساعات کار این افراد افزایش یافته و باعث تولید نیروهای مازاد شاغل در آموزش و پرورش می شوند."

وزیر آموزش و پرورش در پیوست نامه 28/8/87 خود به رئیس جمهور طی یک گزارش تحقیقی مفصل به تحلیل وضعیت نیروی انسانی شاغل غیررسمی در وزارت آموزش و پرورش پرداخته و طی ارائه جدولی به تفکیک جنسیت معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی پرداخته است.

در این جدول آمده است که از 53 هزار و 26 نفر از معلمان حق التدریس آزاد 36هزار و 63 نفر را زنان تشکیل می دهند و تنها 16 هزار و 963 نفر از آنان مرد هستند که از این تعداد معلم زن نیز 11 هزار نفرشان مدرک زیر فوق دیپلم دارند.

همچنین از 56 هزار و 687 آموزشیار و مدیران نهضت سواد آموزی 47 هزار و 501 نفر را زنان و تنها 9 هزار و 186 نفر دیگر را مردان تشکیل می دهند که بالغ بر 39 هزار و 156 نفر از آنان مدرک فوق دیپلم و پایین تر از آن را دارند.