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۲۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۱۲

فرجپور آثار بکت را در فرانسه به صحنه می‌برد

فرجپور آثار بکت را در فرانسه به صحنه می‌برد

مهدی فرجپور از اجرای نمایشی برگرفته از فضای سوررئال آثار ساموئل بکت در سال 87 در کشور فرانسه خبر داد.

این بازیگر و کارگردان تئاتر به خبرنگار مهر گفت: در سه ماه گذشته در کره جنوبی نمایش "بکت" را به صحنه بردم که برگرفته از فضای سوررئال آثار ساموئل بکت بود و با تکنیک بوتودنس اجرا شد. در آن زمان مدیران تئاتری مختلف از فرانسه، یونان و مکزیک برای اجرای این اثر در کشورشان دعوت کردند.

فرجپور افزود: در 20 روز آینده سفری به شهر پاریس برای تدارک شرایط اجرای نمایش "بکت" خواهم داشت و بعد از آن نمایش را در سه ماهه اول سال 2009 و زمستان 87 در فرانسه اجرا خواهم کرد. بنده به عنوان کارگردان و بازیگر در نمایش حضور دارم و بقیه عوامل کار از کره جنوبی هستند.

وی درباره دیگر‌ فعالیت‌های خود در زمینه تئاتر گفت: کاری مشترک را در مقام کارگردان با یک طراح صدا از کشور فرانسه بر اساس نوشته و نظریات آنتونن آرتو به شیوه بوتودنس اجرا خواهیم کرد. هم اکنون در مرحله جذب اسپانسر برای اجرای این اثر هستیم.

مهدی فرجپور نمایش "سودالایادی" کاری مشترک با هنرمندان کشور هند را در بخش مسابقه بین‌الملل بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به صحنه برد.

کد مطلب 797777

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