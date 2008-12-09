  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۲۴

دو نماینده ایران در سمینار ناظران AFC شرکت می کنند

دو نماینده ایران در سمینار ناظران AFC شرکت می کنند

دو نماینده کشورمان به سمینار سالیانه ناظران کنفدراسیون فوتبال آسیا در مالزی دعوت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سمینار سالیانه ناظران کنفدراسیون فوتبال آسیا روز 18 ژانویه (29 دی) با حضور نزدیک به 40 تن از ناظران آسیایی در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد که از کشورمان حسن غفاری رئیس پیشین کمیته روابط بین الملل و امیر حسین کریم پور به این سمینار دعوت شده‌اند.

در این سمینار ضمن مرور آخرین قوانین و مقررات مربوط به برگزاری مسابقات، ناظران با تازه‌ترین الزامات برای تیم‌های میزبان در خصوص برگزاری مسابقات بین المللی آشنا خواهند شد. 

نمایندگان کشورمان برای شرکت در سمینار ناظران AFC روز 27 دی ماه عازم کوالالامپور مقر اصلی کنفدراسیون فوتبال آسیا می شوند. 

کد مطلب 797781

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها