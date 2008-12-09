دو نماینده ایران در سمینار ناظران AFC شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سمینار سالیانه ناظران کنفدراسیون فوتبال آسیا روز 18 ژانویه (29 دی) با حضور نزدیک به 40 تن از ناظران آسیایی در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد که از کشورمان حسن غفاری رئیس پیشین کمیته روابط بین الملل و امیر حسین کریم پور به این سمینار دعوت شده‌اند.

در این سمینار ضمن مرور آخرین قوانین و مقررات مربوط به برگزاری مسابقات، ناظران با تازه‌ترین الزامات برای تیم‌های میزبان در خصوص برگزاری مسابقات بین المللی آشنا خواهند شد.

نمایندگان کشورمان برای شرکت در سمینار ناظران AFC روز 27 دی ماه عازم کوالالامپور مقر اصلی کنفدراسیون فوتبال آسیا می شوند.