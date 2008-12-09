اجرای چهار نمایش در چهارمین روز جشنواره میلاد سبز

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین روز جشنواره "پرواز عشق" سارا وثیق‌پور از ناحیه شهید بهشتی، "یوسف آهنگر" حامد خزایی از ناحیه مالک اشتر، "یاران بی‌نشان" محبوبه برادران از ناحیه شهید بهشتی و "سیمرغ" نرگس میرهاشمی از ناحیه دانش‌آموزی ساعت 30/10، 13، 15 و 30/17 در تالار محراب اجرا می‌شوند.

در این روز همچنین در بخش جنبی جشنواره با حضور گروههای شرکت‌کننده و علاقمندان، کارگاه آموزشی با موضوع طراحی صحنه برپا می‌شود. جشنواره تئاتر میلاد سبز از 17 آذرماه آغاز شده و هادی قمیشی، مهدی مکاری و بهزاد صدیقی 20 نمایشی آن را داوری می‌کنند.

آثار برگزیده شنبه 23 آذرماه ساعت 30/17 معرفی می‌شوند. جشنواره تئاتر میلاد سبز به همت سپاه محمد رسول الله (ص) با همکاری انجمن تئاتر دفاع مقدس، فرهنگسرای پایداری، مرکز بسیج وزارت ارشاد و حوزه مقاومت شهرداری تهران برگزار می‌شود.