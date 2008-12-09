پرسپولیس به حق خود نرسید/ نوری فکر رفتن را از سرش بیرون کند

به گزارش خبرنگار مهر، افشین پیروانی که پس از تساوی یک بر یک امروز تیمش برابر سایپا با خبرنگاران گفتگو می کرد، ضمن بیان این مطلب افزود: تصور می کنم شوکی که سایپا به واسطه تغییرات کادر فنی به تیمش وارد کرده بود باعث شد تا این تیم با برنامه‌ریزی جدیدی برابر ما قرار گیرند و با ارائه یک بازی تدافعی یک امتیاز کسب کنند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس از عملکرد تیمش در نیمه دوم بازی مقابل سایپا ابراز رضایت کرد و گفت: ما در این نیمه فرصت‌های زیادی بدست آوردیم اما سیستم دفاعی سایپا و دفاع چند لایه این تیم به ما اجازه نداد به سه امتیاز دست پیدا کنیم.

وی در پاسخ به انتقاد یکی از خبرنگاران که بازی این تیم را ضعیف و پرانتقاد خواند گفت: این نظر شخصی شماست اما من تصور می کنم پرسپولیس روز خوبی را پشت سر گذاشت و من به بازیکنانم تبریک می گویم که توانسته‌اند عملکرد خوبی داشته باشند.

پیروانی ادامه داد: سایپا در این دیدار برای کسب یک امتیاز آمده بود و شاید احساسی عمل کردن بازیکنان ما در برخی دقایق باعث شد آنها به خواسته‌شان برسند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد سکونشینی پژمان نوری در بازی امروز و اختلاف نظر خود با این بازیکن گفت: پژمان یکی از بازیکنان خوب ماست اما بازیکن نباید برای کادر فنی تیمش تصمیم گیری کند همه ما تلاش می کنیم که تیم به موفقیت برسد و اینکه بازیکنی بخواهد برای کادر فنی تصمیم گیری کند قابل قبول نیست.

وی افزود: این اتفاق ممکن است برای تمام بازیکنان رخ دهد. پژمان نیز فکر رفتن را از سرش بیرون کند چون من اجازه نمی دهم از پرسپولیس برود.

پیروانی در پایان در مورد انتخاب و معرفی دستیارانش گفت: هنوز به طور صد درصد در این خصوص تصمیم گیری نکرده و دستیارانم مشخص نشده اند.