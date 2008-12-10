تجهیز مدارس کاتولیک بریتانیا به نمازخانه و وضوخانه برای مسلمانان؛ گزارش هفتگی ادیان جهان

تمام مدارس کاتولیک بریتانیا باید نمازخانه و وضوخانه داشته باشند

اسقفهای کاتولیک انگلستان و ولز اعلام کردند که تمام مدارس کاتولیک در این کشور باید از نمازخانه و وضوخانه‌ای برای مسلمانان برخوردار باشند.

اسقفهای کاتولیک طی پیشنهاد مکتوب خود اظهار داشتند 30 درصد از دانش‌‍آموزان مدارس آنها را ادیان غیرمسیحی تشکیل داده‌اند. این اقدام در پاسخ به منتقدانی مطرح شده است که اظهار می‌دارند مدارس دینی به دنبال ایجاد نفاق هستند.

اسقفها اظهار داشتند: اگر میسر باشد باید اتاق یا اتاقهایی برای استفاده دانش‌آموزان و کارکنان سایر ادیان در مدارس کاتولیک درنظر گرفته شود و محلی را برای وضوی دانش‌آموزان مسلمان به عنوان بخشی از آداب دینی آنها اختصاص دهیم.

در ادامه این پیشنهاد مکتوب اسقفهای کاتولیک اظهار داشتند که اگر اختصاص چنین مکانی به طور ثابت میسر نبود، تلاشهای مضاعفی باید برای اشاره به این نیاز برای اعیاد ادیان بزرگ درنظر گرفته شود.

دافنه مک لئود از آموزگاران کاتولیک سابق در جنوب لندن هزینه این تسهیلات را گزاف توصیف کرد و مدعی شد که اگر والدین مسلمان مدرسه کاتولیک را انتخاب کرده ، در آن صورت پذیرفته‌اند که تسهیلاتی برای نماز و وضو در آن وجود ندارد. این پیشنهاد مکتوب مورد تأیید وینسنت نیکولز اسقف اعظم بیرمنگام قرار گرفته و پس از آن به کاردینال مورفی اوکانر رهبر کلیسای کاتولیک روم در بریتانیا ارائه می‌شود و بعد از آن تصمیم گیری و اجرایی کردن آن برعهده هیئت مدیره مدرسه خواهد بود.

واتیکان با ممنوعیت ساخت مسجد در ایتالیا مخالفت کرد

یکی از مقامات ارشد واتیکان گفت که مسلمانان باید در ساخت مساجد جدید خود در این کشور آزاد باشند. این اظهارات در مقابل ستادهای مخالفت با ساخت مسجد قرار می‌گیرد که از سوی حزب نخست وزیر ایتالیا پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، رابرتو مارونی عضو حزب ضد مهاجرت لیگ شمالی به دنبال دستگیری دو مراکشی مظنون به حملات بمب‌گذاری مهلت قانونی را در رابطه با ساخت مساجد پیشنهاد کرد.

این درحالی است که جیافرانسکو راواسی رئیس دپارتمان فرهنگ مقر پاپ اظهار داشت نکه فعی در پی نخواهد داشت. محل عبادت همانطور که مورد استفاده قرار می‌گیرد منبع ارتباط و گفتگو است.

این درحالی است که وی گفت: متصدیان نیایشگاههای ادیان باید اطمینان حاصل کنند که از این اماکن برای فعالیت دینی استفاده می‌شود چرا که با برخی از نهادهای مدنی متفاوت بوده و از حق مداخله و صدور رأی درباره صحت امری برخوردارند.

حزب لیگ شمالی به عنوان متحد اصلی سیاسی سیلویو برلوسکونی نخست وزیر این کشور در مجلس عوام ایتالیا جنبشی در راستای ممنوعیت ساخت مساجد جدید به راه انداخته است.

شهر رم دربرگیرنده یکی از بزرگترین مساجد اروپا است اما اکثر جمعیت 2/1 میلیون نفری مسلمانانی که در ایتالیا زندگی می‌کنند برای اقامه نماز جماعت خود از انبارها و کارخانه‌های تغییر شکل داده شده استفاده می‌کنند.

هالیوود ستادی را علیه ارزشهای اخلاقی و دینی هدایت می‌کند

براساس نتایج تحقیقات جدید که از سوی لیگ ضد اهانت منتشر شده، باور عمومی آمریکاییها این است که هالیوود و رسانه‌های ملی این کشور ستادی سازماندهی شده را برای از بین بردن ارزشهای دینی هدایت می‌کنند.

اکتبر سال 2008 حدود یک هزار نفر از بزرگسالان آمریکایی در این تحقیق که با عنوان " رویکرد آمریکایی ها به دین، ارزشهای اخلاقی و هالیوود" از سوی گروه ارتباطات مارتیلا انجام شده، 63 درصد از آمریکایی ها اعتقاد دارند که صنعتهای فیلم و سینما تا حدی از سوی یهودیان اداره می شود.

61 درصد افرادی که در این تحقیق شرکت کرده اظهار داشتند آنها معتقدند ارزشهای دینی مورد حمله قرار گرفته و 63 درصد اظهار داشتند دین نفوذ خود را در زندگی آمریکایی از دست می دهد. 59 درصد از شرکت کنندگان اعتقاد ندارند که هالیوود دربرگیرنده ارزشهای اخلاقی و دینی بیشتر آمریکاییها باشد. 43 درصد از پاسخگویان به این نظرسنجی اعتقاد دارند هالیوود و رسانه های ملی ستاد سازماندهی شده ای را برای تضعیف نفوذ ارزشهای دینی در پیش گرفته اند.

نتایج این تحقیقات با باور عمومی منافاتی ندارد، اما در سال 1964 نیز نظرسنجی انجام شده و طی آن نیمی از شرکت کنندگان اظهار داشتند یهودیان هالیوود را کنترل می کنند. این موضوع به تفصیل در کتاب " امپراطوری از آن خودشان: چگونه یهودیان هالیوود را ابداع کردند" نوشته نیل گابلر تبیین شده است.

بررسی پیشبرد امنیت و صلح پایدار توسط رهبران دینی آفریقا

بیش از 200 نفر از رهبران دینی از سراسر قاره آفریقا در همایشی چهار روزه موضوع دین در مقابله با خشونت و پیشبرد امنیت و صلح پایدار در قاره آفریقا را بررسی کردند.

این مسائل در چارچوب دومین مجمع عمومی شورای آفریقایی رهبران دینی و ادیان برای صلح صورت پذیرفت. این همایش طی روزهای سه شنبه 13 تا جمعه 15 آذر ماه در تریپولی پایتخت لیبی برگزار شد.

شورای آفریقایی رهبران دینی و ادیان برای صلح طی بیانیه ای اعلام کرد که این مجمع عمومی فرصتی برای رهبران دینی و نمایندگان تمام ادیان سنتی بوده تا تجارب خود را در رابطه با تحول جنگ و مناقشه جوامع دینی، برقراری صلح و پیشبرد توسعه ثبات پذیر منتقل کرده و بایکدیگر در میان بگذارند.

این سازمان اعلام کرد: از رهبران دینی خواسته شده بود به عنوان عاملان صلح و امنیت عمل کنند. مردم آفریقا به دنبال رهبران دینی هستند که بتوانند قدرت اخلاقی برای آنها فراهم کرده و آنها را به آینده ای بهتر برای تمام نسلها با داشتن صلح پایدار و امنیت مشترک هدایت کنند.

نخستین مجمع عمومی شورای آفریقایی رهبران دینی و ادیان برای صلح در سال 2003 در آبوجا ، نیجریه برگزار شد. این شورا از سوی رهبران دینی از سنتهای دینی مختلف آفریقا و نهادهایی چون کنفرانس کلیساهای آفریقا، سمپوزسیوم کنفرانسهای اپیسکوپال آفریقا و ماداگاسکار، اتحادیه جهانی زنان کاتولیک، نمایندگان برجسته مسلمان، سازمان نهادهای کلیساهای آفریقایی، شورای هندوهای آفریقا، شبکه دینی زنان آفریقایی، ادیان بومی آفریقا و سازمان بین المللی ادیان برای صلح اداره می شود.

کلیسای ارتدکس روسیه برای مبتلایان به ایدز دعا کرد

کلیسای ارتدکی روسیه شب گذشته در مسکو مراسم نیایشی در آستانه روز جهانی مبارزه با ایدز برگزار و برای سلامتی افراد مبتلا به اچ آی وی/ ایدز و نزدیکان آنها دعا کرد.

کلیسای ارتدکس روسیه تاکنون موردهایی گزارش کرده است که بیماری ایدز آنها به طرز معجزه‌آسایی درمان شده است.

کلیسای ارتدکس روسیه دارای اعتقادات خاصی در مورد شیوه غلبه بر ویروس اچ آی وی است. براساس تعالیم کلیسا، عوامل پزشکی و اجتماعی و تحولاتی که در شکل گیری و خطر ابتلا به این بیماری نقش دارد کاملا بی تأثیر است و علت اصلی این بیماری گسترش و شیوع گناه و تمرد از قانون ، از دست رفتن ارزشهای معنوی بنیادین و راهبردهای سنتهای اخلاقی در جامعه است.

رهبر موقت کلیسای ارتدکس روسیه انتخاب شد

به دنبال درگذشت رهبر کلیسای ارتدکس روسیه، متروپلیتن کیریل از اسمالنسک و کالینینگراد به عنوان رهبر موقتی کلیسای ارتدکس روسیه و حافظ تخت کلیسا انتخاب شد تا شورای کلیسا ظرف شش ماه آینده جانشین الکسی دوم را انتخاب کند.

کیریل 62 ساله که به عنوان اصلاح طلب در کلیسای ارتدکس محافظه گرا شناخته می شود، یک روز پس از درگذشت الکسی دوم رهبر موقت کلیسای ارتدکس روسیه شد. برخی از کارشناسان انتخاب کیریل را راهی برای گشایش روابط و همکاریهای بیشتر با کاتولیکها تلقی می کنند.

کیریل به صراحت لهجه خود مشهور است و پیش از این به عنوان رئیس دپارتمان روابط خارجی کلیسای ارتدکس روسیه فعالیت می کرد بسیاری از روسها وی را چهره عمومی کلیسا می دانند چرا که به کرات در تلویزیون این کشور ظاهر می شود.

کیریل با داشتن مقام متروپولیتن که در سلسه مراتب کلیسای ارتدکس روسیه مقامی میان اسقف و پاتریاک است و با اسقف اعظم کلیساهای غربی قابل مقایسه است ارتباطات بسیاری با واتیکان و کلیساهای سراسر جهان دارد و این امر او را برای پذیرش ایده های جدید مستعد کرده است، اما تحلیلگران وی را شخصیتی مناقشه برانگیز میان محافظه کاران توصیف کرده اند.

بسیاری حتی نقش کرملین را در نفوذ قوی اما غیر مستقیم در این تصمیم بی اثر نمی دانند.

پاپ درگذشت الکسی دوم را تسلیت گفت

پاپ بندیکت شانزدهم رهبر کلیسای کاتولیک روم درگذشت پاتریاک الکسی دوم رهبر کلیسای ارتدکس روسیه را تسلیت گفت.

پاپ طی نامه ای اعلام کرد به واسطه دریافت خبر درگذشت الکسی دوم پاتریاک روسیه بسیار اندوهگین شده و به شورای عمومی کلیسای ارتدکس روسیه و تمام اعضای این کلیسا از صمیم قلب تسلیت می گوید. در نیایش خود از خداوند خواستم تا ملکوت آرامش ابدی خود را برای این خادم خستگی ناپذیرخود بگشاید.

بندیکت شانزدهم تعهد الکسی دوم را در راه درک دوجانبه و همکاری میان کاتولیکها و ارتدکسها مورد تجلیل قرار داده است. پاپ در نامه خود تلاش جسورانه الکسی دوم را در راه دفاع از انسان و ارزشهای انجیل مورد اشاره قرار داده و اظهار داشته تعهد وی بذر آرامش و پیشرفت خالص انسانی، اجتماعی و معنوی را می افشاند.

کلیسای ارتدکس روسیه، کلیسای کاتولیک روم را به عملیات تبشیری در سرزمینهایی متهم کرده که بیشتر جمعیت آن را مسلمانان تشکیل داده اند. اما واتیکان این ادعا را تکذیب و اظهار داشته مبلغان کاتولیک در این کشور تنها پاسخگوی نیاز معنوی کاتولیکها هستند که بیشتر آنها به شرق اروپا تعلق داشته یا آلمانی تبار هستند. تنش میان واتیکان و کلیسای ارتدکس روسیه مانعی برای دیدار رهبران دو کلیسای کاتولیک و ارتدکس را فراهم کرد.

مدودف درگذشت رهبر کلیسای ارتدکس روسیه را تسلیت گفت

رئیس جمهور روسیه درگذشت الکسی دوم رهبر کلیسای ارتدکس روسیه را تسلیت گفت و از وی به عنوان یک شهروند بزرگ یاد کرد.

الکسی دوم که به مدت 18 سال رهبر کلیسای ارتدکس روسیه بود در محل اقامت خود در جنوب غربی حومه مسکو در 79 سالگی درگذشت. کرملین به نقل از دیمتری مدودوف اعلام کرد: واقعه بسیار غم انگیزی در زندگی این کشور و جامعه صورت گرفته است.

مدودوف گفت: وی تنها یک شخصیت برجسته دینی و یک رهبر معنوی حقیقی نبود، وی یک شهروند بزرگ و واقعی روسیه بود.

آخرین وداع مردم روسیه با پاتریاک کلیسای ارتدکس روسیه

پیکر الکسی دوم رهبر کلیسای ارتدکس روسیه که روز جمعه در مسکو درگذشت عصر شنبه 16 آذر ماه برای آخرین وداع عمومی در کلیسای جامع مسیحی منجی مسکو قرار داده شد.

پاتریاک الکسی دوم در محل اقامت خود که خارج از مسکو قرار دارد درگذشت، اما تاکنون علتی برای مرگ وی اعلام نشده جز اینکه این پاتریاک 79 ساله مدتی بیمار بود. الکسی دوم رهبری بود که به احیای کلیسای ارتدکس روسیه پس از دوران سرکوبیهای اتحاد جماهیر شوروی و رژیم کمونیستی آن شهرت دارد و پس از سالها سرکوبیهای کمونیستها این کلیسا را احیا کرد.

وی در شرایطی درگذشت که کلیسای ارتدکس روسیه هنوز هم به جایگاه مورد نظر خود به عنوان نهادی نزدیک به مقامات سیاسی یا کلیسایی همگام با مردم روسیه دست نیافته است.

عصر شنبه تابوتی برای پیکر پاتریاک فقید کلیسای ارتدکس روسیه درنظر گرفته شد و وی را به کلیسای مسیح منجی منتقل و مردم با پاتریاک خود وداع کردند. در طول شب نیز کشیشان انجیل خوانده و آخرین مراسم را در نزدیکی پیکر الکسی دوم انجام دادند.

صبح یکشنبه 17 آذر ماه نیز تمام اعضای شورای عمومی کلیسا، تاریخی را برای انجام یک مراسم نیایشی تعیین کردند.

طی شب نیز کشیشان مسکو مراسم نیایشی را که در این کلیسا برای فرد در گذشته انجام می دهند انجام داده و روز دوشنبه مراسم نیایش دیگری انجام خواهد شد . صبح روز سه شنبه پس از یک مراسم نیایش در همان کلیسای مسیح منجی که پیکر الکسی دوم قرار دارد، مراسم تدفین آغاز می شود. تابوت الکسی دوم به دور کلیسا حرکت داده می شود و پس از آن پاتریاک به خاک سپرده می شود.

الکسی دوم که نامش "آلکسی میخاییلوویچ ریدیگر" است، پانزدهمین رهبر کلیسای ارتدوکس روسیه است که در تابستان 1990- به این مقام برگزیده شد. نام الکسی دوم با دوره احیای معنوی روسیه عجین شده است. در زمان حیات وی امکان آزادی عملکرد مذهبی، فعالیتهای آموزشی و خیره کلیسای ارتدکس روسیه افزایش پیدا کرد و در کنار احیای کلیساهای مختلف، هزاران صومعه و دیر احداث شده و بیش از صد مرکز آموزش مذهبی در کشور روسیه تأسیس شد.