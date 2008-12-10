نبود اسپانسر مهمترین مشکل فیلمسازان چهار محالی

فریدون نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد، اظهار داشت: نبود اسپانسر و حمایت نکرد سازمانها مهمترین مشکل فیلمسازی ورونق این رشته در استان است.

با بیان اینکه بازار فیلمهای کوتاه رونق یافته است، اقزود: حمایت از فیلمسازان و افزایش تولید فیلمهای کوتاه و مستند در این استان موجب تحول در تمام زمینه ها می شود.

وی عنوان کرد: اداره ارشاد و سازمانهای مرتبط متاسفانه هیچ حرکتی برای فیلم سازی تاکنون انجام نداده اند.

نجفی به اعتماد کردن به فیلمسازان بومی اشاره کرد و افزود: اکثر سازمانهای چهار محال و بختیاری به فیلمسازان استانی اعتماد نمی کنند و قراردادهای خود را با شرکتهای بزرگ برای تهیه مستند و فیلم خود منعقد می کنند.

کارگردان فیلم "خانه فاطمه کجاست"که توانست رتبه دوم جشنواره رویش را به دست آورد. چهار محال و بختیاری هم اکنون دارای 12 فیلمساز فعال است.