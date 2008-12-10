1.2 میلیارد ریال کتاب برای کتابخانه های گلستان خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد قلیش لی جمعه شب در بازدید از نمایشگاه بزرگ کتاب استان افزود: از آنجا که برپایی سومین نمایشگاه فرصتی است تا ناشران متعدد با حضور در استان آخرین کتابهای منتشره خود را با تخفیف ویژه در نمایشگاه ارائه کنند و این فرصت می تواند بهترین موقعیت برای تجهیز کتابخانه های عمومی به کتابهای موجود و انتخاب بر اساس درخواست کتابخوانان باشد.

وی از تمدید یک روزه زمان برپایی نمایشگاه بزرگ کتاب استان خبر داد و گفت: با توجه به استقبال رو به افزایش گلستانی ها و درخواست ناشران سومین نمایشگاه بزرگ کتاب گلستان یک روز تمدید شد.

به گفته قلیش لی، طبق اعلام قبلی و برنامه ریزی موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران 19 آذر ماه مصادف با عید سعید قربان بعنوان روز پایانی نمایشگاه تعیین شده بود که با توجه به استقبال بسیار زیاد مردم و درخواست کتبی ناشران حاضر در نمایشگاه، این نمایشگاه تا ساعت 21 روز چهارشنبه 20 آذرماه تمدید شد.

این مسئول بیان داشت: تا پایان روز ششم نمایشگاه بالغ بر 16 هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کردند که نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.

300 ناشر در 150 غرفه با 25 هزار عنوان کتاب در این نمایشگاه سراسری شرکت دارند.