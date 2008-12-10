پارک علم و فنآوری گلستان دهه فجر امسال عملیاتی می شود

یحیی محمودزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: برای اجرای این طرح 10 هکتار زمین در شهرک صنعتی آق قلا در نظر گرفته شد که درصدد هستیم تا 10 هکتار دیگر به وسعت آن اضافه کنیم.

وی اظهار داشت: واقع شدن این پارک در شهرک صنعتی آق قلا و نزدیکی آن با مراکز علمی و دانشگاهی موجب می شود تا رابطه نزدیکی بین دانشگاه و صنعت ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: اکنون در حال پیگری برای تامین اعتبار جهت طراحی و مطالعات این مصوبه دولت در استان هستیم و از سالهای آینده عملیات اجرایی آن به صورت رسمی آغاز می شود.

به گفته استاندار گلستان، راه اندازی این مرکز در ارتقای سطح علمی و توسعه مراکز علمی و دانشگاهی منطقه نقش بسیار زیادی دارد.

محمود زاده، خواستار همکاری مسئولان امر برای تسریع در روند اجرایی این طرح ملی شد و افزود: باید موانع اجرای این طرح برطرف شود.

وی یادآور شد: تاکنون بیش از 90 درصد مصوبات مرحله اول و 40 درصد مصوبات مرحله دوم سفر دولت به این استان اجرایی شده است.

سفر اول هیئت دولت به گلستان حدود 238 مصوبه به همراه داشته است