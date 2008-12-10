سید سیف‌الدین موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به مدت زمان حضور ماموران آتش نشانی به محل حادثه گفت: هم‌اکنون این زمان در برخی مناطق 5 دقیقه است که باید به 3 دقیقه کاهش یابد.



وی افزود: هم اکنون در منطقه دو شهرداری قم، دو ایستگاه آتش نشانی در بلوار کشاورز و بعد از پل زیرگذر کارگر به فعال است و با توجه به جمعیت زیاد در این منطقه این تعداد ایستگاه باید افزایش یابد.



موسوی تصریح کرد: عملیات احداث ایستگاه آتش نشانی شیخ‌آباد به مساحت 750 مترمربع و با اعتباری بالغ بر 450 میلیون تومان به اتمام رسیده است و امیدواریم با تامین نیرو تا پایان سال جاری این ایستگاه به بهره‌برداری برسد.



مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم افزود: ایستگاه آتش نشانی جواد الائمه(ع) نیز به مساحت دو هزار و 500 مترمربع و با هزینه‌ای بالغ بر 400 میلیون تومان در منطقه دو در حال احداث و اجراء است که این ایستگاه نیز در سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.



وی با بیان اینکه با احداث دو ایستگاه، تعداد ایستگاه‌های آتش نشانی شهر قم به 14 ایستگاه خواهد رسید، تصریح کرد: هم اکنون زمان رسیدن خودروهای آتش نشانی به حریق و یا حادثه در سطح منطقه دو حدود پنج دقیقه است که امیدواریم با احداث این دو ایستگاه این زمان به سه دقیقه و نیم کاهش یابد.



موسوی ادامه داد: با توجه به گسترش جمعیت در شهرک پردیسان، کار مطالعات احداث ایستگاه جدید در این شهرک نیز انجام شده است و این ایستگاه در زمینی به مساحت سه هزار و 500 مترمربع و با هزینه‌ای بالغ بر 250 میلیون تومان در سال آینده تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید که با احداث این ایستگاه زمان رسیدن خودروها در زمان حوادث در این منطقه به سه دقیقه و نیم خواهد رسید.