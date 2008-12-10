نانو پودر خالص نیکل تیتانات توسط محققان کشور تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر صلاح خان احمدزاده عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد گفت: تیتانات‌ بر پایه اکسیدهای فلزی به دلیل خاصیت مغناطیسی ضعیف و خاصیت نیمه رسانایی به عنوان ماده شیمیایی و الکتریکی کاربردهای مهم و زیادی دارد. از این ماده می توان در صنایعی چون الکترودهای پیلهای سوختی و حسگرهای گازی و همچنین در تهیه کاتالیزورهایی با کارایی بالا برای اکسایش کامل هیدروکربنها و کاهش مونو اکسید کربن استفاده کرد.

وی به نحوه اجرای این پژوهش اشاره کرد و افزود: در این روش گروه کربوکسیلیک اسید استئاریک و زنجیره کربنی طولانی آن، توانایی پخش شدن فلز در ماده تشکیل دهنده ژل را زیاد می‌کند.

احمدزاده ادامه داد: نانو پودر خالص نیکل تیتانات بعد از کلسینه کردن ژل تولید شده، پس از مدت زمان 2 ساعت در دمای 750 درجه سانتیگراد تهیه می شود که در نهایت نانوذراتی در مقیاس 30 تا 56 نانومتر به دست می آید.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد سهولت کار و مصرف کم انرژی برای تولید نانو پودر نیکل تیتانات را از مزایای استفاده از روش ژل اسید سیتریک برشمرد و اظهار داشت: در روشهای حالت جامد، دمای بالا موجب بزرگی ذرات و ناهنجاری دانه ها می‌شود. در روش استفاده شده در این پژوهش به دلیل پخش شدن فلز در ماده تشکیل دهنده ژل محصولی با ذرات یک دست تولید می‌شود.

به گفته وی جزئیات این پژوهش که با همکاری میرعبدالله سید سجادی، کریم زارع و مرتضی انحصاری انجام شده در مجله Materials Letters (جلد 62، صفحات 3681-3679، سال 2008) منتشر شده است.