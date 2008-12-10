آغاز حفاظت بانک جهانی از تالاب شادگان

رئیس محیط زیست آبادان به خبرنگار مهر در اهواز گفت: طبق ارزش‌گذاری ‌بانک جهانی و دفتر عمران سازمان ملل متحد، ارزش هر هکتار از تالاب شادگان معادل 20 هزار دلار است که به علت بی توجهی و تخریب‌های بیش از حد، ارزش هر هکتار به پنج تا شش هزار دلار تنزل کرده است.

سید احمد موسوی ‌آزاد افزود: تأمین رژیم آب تالاب، ساماندهی دامپروری در منطقه، حفاظت از تنوع زیستی اکوسیستم و معرفی محدوده‌های امن از جمله تمهیدات پیش بینی شده بانک جهانی برای آغاز حفاظت از تالاب شادگان است.



تالاب شادگان از جمله تالاب‌های 21 گانه عضو در کنوانسیون جهانی رامسر به علت اجرای طرح‌های مخرب و ناسازگار با محیط زیست از 14 سال پیش به عنوان یکی از تالاب‌های در معرض تهدید در فهرست قرمز قرار گرفته بود.