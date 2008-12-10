ساخت هشت هزار خانه روستایی در خوزستان

مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با بیان این مطلب افزود: این تعداد واحد مسکونی در مناطق روستایی حادثه خیز در قالب تسهیلات 65 میلیون ریالی برای هر واحد مسکونی ساخته می شود.
شهید زاده گفت: زوج های جوان و روستاییانی که دارای واحد مسکونی ناپایدار هستند در اولویت اجرای این طرح قرار دارند.
وی اظهار داشت: واحدهای مسکونی با نظارت کارشناسان بنیاد مسکن و بر اساس استاندارد ساختمان ساخته می شود.
شهید زاده تصریح کرد: پرونده هفت هزار واحد مسکونی دیگر نیز در نوبت دریافت تسهیلات قرار دارد و در صورت همکاری بانک ها ساخت این طرح ها نیز تا پایان امسال آغاز می شود.
مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان افزود: ساخت این تعداد واحد مسکونی از مصوبات دور نخست سفر رئیس جمهور به استان است.
نظر شما