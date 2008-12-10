تشکیل کارگروه آموزش بهداشت و سلامت شهروندی در دزفول

رئیس شورای اسلامی شهر دزفول در گفتگو با خبرنگار مهر در دزفول با اعلام این خبر گفت: این کارگروه با حضور نمایندگانی از شورای شهر، شهرداری ، مرکز بهداشت، آموزش و پرورش، سازمان نظام پزشکی و دیگر نهاد های مرتبط تشکیل و برنامه هایی را در جهت آموزش های عمومی بهداشت و سلامت شهروندی تدوین نمود .

رضا رجو با تاکید بر نقش مؤثر آموزش و پرورش در امر بهداشت و سلامتی جامعه اظهار داشت:متاسفانه در این وزارتخانه به جز در مقاطع ابتدایی آن هم در سطح بسیار محدود، مربیان بهداشت در دیگر مقاطع تحصیلی حضور بسیار ناملموس دارد ضمن اینکه مسئولان آموزش پرورش دزفول از این طرح به شرط تامین نیرو واستمرار در اجرای آن استقبال نموده اند .

وی افزود: مراحل کار این کارگروه برای اجرای برنامه ها در مدارس، شناسایی اولویت ها و ضرورت های بهداشت و سلامت برای مقاطع مختلف تحصیلی ، جذب و سازماندهی مربیان داوطلب واجد شرایط برای تدریس و درپایان نیز تامین منابع آموزشی مربیان خواهد بود.