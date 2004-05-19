رييس كانون بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : سازمان تامين اجتماعي 45 ميليارد تومان براي اجراي طرح همسان سازي حقوق بازنشستگان در نظر گرفته بود كه اين ميزان اعتبار به صورت كامل در اين جهت صرف نشد و بسياري از بازنشستگان به حق قانوني خود نرسيدند .

علي اكبر خبازها ادامه داد : گرچه اعتباري كه در اين خصوص تعيين شده بود متناسب با تعداد بازنشستگان نبود اما اين ميزان تعيين شده نيز به عقيده ما صرف بازنشستگان نشده است و بسياري از بازنشستگان كه مشمول طرح همسان سازي حقوق بازنشستگان مي شوند كمتر از آنچه كه حقشان بوده دريافت نموده اند .

وي تصريح كرد : محاسبه و پرداخت حقوق بازنشستگاني كه مشمول طرح همسان سازي قرار مي گيرند، به صورت سليقه اي انجام شده و متاسفانه طبق اصول تعيين شده اي كه مشخص شده بود عمل نشده است .

رييس كانون بازنشستگان و مستمري بيگران سازمان تامين اجتماعي، خاطر نشان كرد : كميته اي مي بايست در اداره مركزي سازمان تامين اجتماعي تشكيل شود و پرونده هاي بازنشستگان و ميزان حقوقي كه به حساب آنان پرداخت شده مورد بازنگري دقيق قرار گيرد و در صورتيكه كه حقي ضايع شده برطرف گردد .