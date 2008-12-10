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۲۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۰۳

ایوانف تاکید کرد:

ایران بازیگر فعال منطقه ای است/ضرورت مشارکت تهران درحل مشکلات منطقه ای

ایران بازیگر فعال منطقه ای است/ضرورت مشارکت تهران درحل مشکلات منطقه ای

وزیر خارجه سابق روسیه روز گذشته با رد این مسئله که کشورش در قبال موضوع هسته ای ایران یک "بازی دوگانه" را ایفا می کند، تاکید کرد که ایران یک بازیگر فعال منطقه ای است و تنها مشارکت تهران در حل مشکلات جهانی به حل موضوع هسته ای آن کمک می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، "ایگور ایوانف" پس از همایش بین المللی جلوگیری از فاجعه هسته ای در لوگزامبورگ در جمع خبرنگاران گفت:" روسیه همواره حامی فعال مکانیسم کنونی [ در مورد حل موضوع هسته ای ایران] بوده است. روسیه هیچگونه ابتکار عمل یا گام موازی را در این زمینه برنمی دارد. "

وی افزود: روسیه دیدگاه مشترکی با دیگر شرکت کنندگان در گفتگوها در چارچوب گروه 1+5 ( آمریکا، انگلیس، چین، روسیه، فرانسه و آلمان) برای موضوع ایران دارد.

ایوانف تصریح کرد: موضوع هسته ای ایران می تواند تنها از طریق مشارکت تهران در حل دیگر مشکلات جهانی و از طریق ابزارهای دیپلماتیک و نه استفاده از زور حل شود.

وی گفت:"هر چه فعالانه تر ایران را در حل بسیاری از مشکلات جهانی مشارکت دهیم و بپذیریم که ایران یک بازیگر فعال منطقه ای است به حل موضوع هسته ای آن نزدیک تر می شویم."

وزیر امور خارجه سابق روسیه از سوی دیگر بدون توجه به چندین سال اقدامهای شفاف سازی ایران به زعم خود از ایران خواست تا شفاف سازی و تمایل بیشتری را از خود برای همکاری با دیگر کشورها و سازمانهای بین المللی جهت کاهش نگرانیهای جامعه جهانی نسبت به ماهیت برنامه غنی سازی اورانیوم خود نشان دهد.

کد مطلب 797870

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