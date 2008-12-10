اصلاح و نوسازی دو کیلومتر لوله فاضلاب در خرمشهر

مرتضی رنجبر با بیان این مطلب به خبرنگار مهر در خرمشهر گفت: با توجه به پیش رو بودن فصل بارندگی به منظور جلوگیری از بروز هر گونه انسداد در شبکه فاضلاب مناطق مختلف نسبت به اصلاح و نوسازی بالغ بر دو کیلومتر از خطوط جمع کننده فاضلاب اقدام و حدود 210 مورد شکستگی خطوط نیز ترمیم و دوباره وارد مدار شد.

وی به تشریح برخی از این اقدامات پرداخت و افزود: راه اندازی پکیج کامل آب شیرین کن (RO) ثابت با ظرفیت 10 هزار متر مکعب در شبانه روز و خرید و راه اندازی یک دستگاه آب شیرین کن سیار به ظرفیت یک هزار مترمکعب در شبانه روز، تغییر و راه اندازی سه دستگاه فیلتر تحت فشار به منظور تامین سطح کیفی آب تولیدی، شستشو و لایروبی یگان های تصفیه آب، خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور یک هزار کیلوواتی به منظور تامین برق اضطراری از جمله اقدامات اجرا شده طی تابستان امسال در خرمشهر بود.

مدیر آبفا خرمشهر همچنین به اقدامات انجام شده در حوزه فاضلاب اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به خشکسالی تابستان امسال و اقدامات گسترده انجام شده در این راستا خوشبختانه هم اکنون شرایط آبرسانی در خرمشهر اعم از کمی و کیفی در وضعیت مناسبی قرار دارد.

رنجبر در ادامه اظهار امیدواری کرد: با اقدامات ساختاری و زیربنایی انجام شده در بخش آبرسانی این شهر و افزایش نزولات جوی طی فصل بارندگی، امسال شاهد بهبود هر چه بیشتر وضع آب این شهر باشیم.