به گزارش خبرنگار مهر، "وطن امروز" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به گفتگو با آزیتا حاجیان بازیگر مجموعه "آینه‌های نشکن"، نقدی بر "چارچنگولی"، یادداشتی از مصطفی جمشیدی، پرفروش شدن "ماداگاسکار" در جهان، ساخت مستندی درباره فیلم "روبان قرمز"، نقاشی 3000 متری در جشنواره تجسمی و اخبار کوتاه. پیام رئیس جمهوری به سومین جشنواره فیلم پلیس، نشست تخصصی سینمای مستند و آسیب‌های اجتماعی، مراسم بزرگداشت زنده‌یاد علی حاتمی، گپی با بهنوش بختیاری، یادداشتی از بیتا بادران بازیگر "دلشکسته" و اخبار کوتاه در صفحه پایانی آمده است.

"خورشید" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به گزارشی از حضور نمایش‌های مختلف در بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر، گفتگو با مهرداد کوروش‌نیا نویسنده و کارگردان نمایش "آقا لیلا"، گپی با تهیه‌کننده تله تئاتر "پسران طلایی"، کند و کاوی در یک کتاب و اخبار کوتاه. چند یادداشت و اخبار اکران جدید در صفحه پایانی کار را تمام می‌کند.

"جام‌جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به پخش تله تئاتر "هنر" از شبکه چهار، اهدای نشان فیروزه سینما حقیقت به لیلا حاتمی، رقابت هفت بازیگر نقش اول زن برای نامزدی اسکار و اخبار کوتاه. گفتگو با محمد موسوی نوازنده پیشکسوت نی در صفحه موسیقی، گفتگو با مهدی پاکدل بازیگر مجموعه "بی‌گناهان" در صفحه رادیو و تلویزیون و انتقاد ارشاد از جوایز ادبی خصوصی، برنامه‌های دومین روز از جشنواره موسیقی فجر و معرفی برنامه‌های امروز شبکه‌های سیما در صفحه فرهنگ و هنر منعکس شده است.

"همشهری" در صفحه سینما می‌پردازد به گفتگو با چاک پالانیوک نویسنده و گزارش فروش جهانی فیلم‌ها. آغاز جشنواره موسیقی فجر، فیلم "تردید" واروژ کریم مسیحی در پایان راه، انتقاد معاون وزیر ارشاد از جوایز خصوصی و اخباری کوتاه از لیلا حاتمی، فرزاد مؤتمن، شهرام ناظری، اسدالله امرایی و بیژن جلالی در صفحه ادب و هنر مورد توجه قرار گرفته است.

"ایران" در صفحه پایانی می‌پردازد به آفرینش پرده نقاشی 3000 متری در جشنواره تجسمی فجر، بازدید وزیر ارشاد از بزرگترین مجموعه تئاتری کشور، بازسازی سالن رودکی، رونمایی از بزرگترین فرش خاکی جهان، برپایی همایش بزرگ نقاشان کشور، درگذشت مشهورترین ناشر جهان عرب و اخبار کوتاه.

"اعتماد ملی" در صفحه هنر می‌پردازد به نگاهی به تحولات سینمای ایران در دوره اصلاحات و یادداشت‌هایی از مهرداد فرید، مسعود ده‌نمکی، محمدعلی نجفی و خسرو معصومی در این خصوص. مرور رویدادهای فرهنگ و هنر جهان، نشست کمیسیون فرهنگی شورای شهر درباره تئاتر شهر و بازدید وزیر ارشاد، مراسم بزرگداشت زنده‌یاد علی حاتمی، اختتامیه دومین دوسالانه مجسمه‌سازی، گپی با ناهید طباطبایی و معرفی برگزیدگان گرافیک و کاریکاتور جشن تصویر سال در صفحه ادب و هنر آمده است.

"اعتماد" در صفحه پایانی می‌پردازد به بزرگداشت زنده‌یاد علی حاتمی در غیاب مسئولان سینمایی کشور، معرفی برگزیدگان نخستین دوسالانه مجسمه‌های شهری، تجلیل کوبایی‌ها از استیون سودربرگ، معرفی برگزیدگان گرافیک و کاریکاتور جشن تصویر سال، انتخاب بهترین‌های انجمن منتقدان فیلم واشنگتن، معرفی داوران جشنواره موسیقی فجر، یادداشت و اخبار کوتاه.

"حیات نو" در صفحه ویژه جشنواره موسیقی فجر می‌پردازد به گفتگو با منوچهر صهبایی رهبر ارکستر سمفونیک و گفتگویی با احمد رضا خواه و فرید خردمند نمایندگان گروه موسیقی سپهر. بازدید وزیر ارشاد از مجموعه تئاتر شهر، معرفی برگزیدگان دوسالانه مجسمه‌های شهری، حمایت مالی موسسه اعتباری قوامین از جشنواره فیلم پلیس، نشان فیروزه سینما حقیقت برای لیلا حاتمی، حضور بهمن قبادی در گردهمایی رهبران جوان دنیا با موضوع محیط زیست و اخبار کوتاه در صفحه پایانی منعکس شده است.

"کارگزاران" در صفحه پایانی می‌پردازد به بازدید وزیر ارشاد از مجموعه تئاتر شهر، انتقاد از شفاف نبودن جوایز ادبی خصوصی، صداگذاری فیلم "تردید"، انتخاب هیث لجر به عنوان بهترین بازیگر سال از نگاه انجمن منتقدان واشنگتن، مراسم بزرگداشت زنده‌یاد علی حاتمی، استعفای نانی مورتی از ریاست جشنواره فیلم تورین و اخبار کوتاه.