تغییر مرجع هدایت، حمایت و نظارت پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در وزارت علوم

فیروز بختیازی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از برنامه های معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای ساماندهی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری خبر داد و گفت: هر چند که در حوزه معاونت آموزشی نیم نگاهی به پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می شود اما توجه کافی صورت نمی گیرد زیرا اساس آنچه که در پایان نامه ها مورد توجه قرار می گیرد بحث پژوهش است.

وی ادامه داد: از این رو هدایت، حمایت و نظارت پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بر عهده معاونان پژوهشی دانشگاهها قرار داده شده تا پژوهش در تحصیلات تکمیلی با کیفیت بیشتر و هدفمندتر انجام شود.

بختیاری نژاد از تهیه آئین نامه سامانه پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد و گفت: این آئین نامه در اختیار پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران قرار گرفته است تا سامانه پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری را راه اندازی کنند.

وی خاطرنشان کرد: سامانه پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری به پژوهشگران و اساتید این امکان را می دهد تا بتوانند با عناوین تحقیقاتی که در یک زمینه انجام شده است، آشنا شوند و به داوران نیز کمک می کند تا جلوی سوء استفاده از پایان نامه ها را گرفته و به شناسایی پایان نامه هایی بپردازند که احیانا در آنها کپی کاری صورت گرفته است.