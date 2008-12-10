دستگیری فرماندار ایالت ایلینویز آمریکا به خاطر فروش کرسی اوباما در سنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "پاتریک فیتزجرالد" دادستان آمریکا روز گذشته در یک کنفرانس خبری با بیان این مطلب اعلام کرد که " رود بلاگوجویچ" به فساد متهم شده است.

از سوی دیگر، "باراک اوباما" در پاسخ به این رسوایی در ایالت خود در جمع خبرنگاران گفت که من تماسی با فرماندار یا دفتر وی نداشته ام و بنابراین از اتفاقاتی که در حال رخ دادن بوده، اطلاعی نداشتم.

بر اساس قوانین آمریکا، اگر کرسی سناتوری در سنای آمریکا خالی شود، فرماندار آن ایالت می تواند فردی را برای پر کردن آن انتخاب کند، اما بلاگوجویچ که اختیار انتخاب چنین فردی را داشت گفته بود که هر کسی پول بیشتری بدهد این کرسی به وی اختصاص خواهد یافت.



