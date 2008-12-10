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۲۰ آذر ۱۳۸۷، ۹:۲۰

دستگیری فرماندار ایالت ایلینویز آمریکا به خاطر فروش کرسی اوباما در سنا

دستگیری فرماندار ایالت ایلینویز آمریکا به خاطر فروش کرسی اوباما در سنا

فرماندار ایالت ایلینویز آمریکا به خاطر تلاش برای فروش کرسی "باراک اوباما" در سنای آمریکا دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "پاتریک فیتزجرالد" دادستان آمریکا روز گذشته در یک کنفرانس خبری با بیان این مطلب اعلام کرد که " رود بلاگوجویچ" به فساد متهم شده است.

از سوی دیگر، "باراک اوباما" در پاسخ به این رسوایی در ایالت خود در جمع خبرنگاران گفت که من تماسی با فرماندار یا دفتر وی نداشته ام و بنابراین از اتفاقاتی که در حال رخ دادن بوده، اطلاعی نداشتم.

بر اساس قوانین آمریکا، اگر کرسی سناتوری در سنای آمریکا خالی شود، فرماندار آن ایالت می تواند فردی را برای پر کردن آن انتخاب کند، اما بلاگوجویچ که اختیار انتخاب چنین فردی را داشت گفته بود که هر کسی پول بیشتری بدهد این کرسی به وی اختصاص خواهد یافت.


 

کد مطلب 797896

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