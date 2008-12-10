رم بالاتر از چلسی صعود کرد/ شکست اینتر و بارسلونا

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آس رم ایتالیا که مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا را با شکست برابر کلوج رومانی آغاز کرده بود در پایان این مرحله از مسابقات توانست به عنوان صدرنشین گروه خود به جمع 16 تیم برتر رقابت‌ها راه یابد. این تیم دیشب با 2 گل ماتئو بریگی (61) و فرانچسکو توتی (79) از سد بوردو گذشت تا بالاتر از چلسی به عنوان صدرنشین گروه A به مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا راه یابد.

نتایج دیدارهای شب گذشته مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا به شرح زیر است:

گروه A

* چلسی انگلستان 2 - کلوج رومانی یک

گل‌ها: سولومن کالو (40) و دیدیه دروگبا (71) برای چلسی و یوسف کانی (55) برای کلوج

* آ اس رم ایتالیا 2 - بوردو فرانسه صفر

گل‌ها: ماتئو بریگی (61) و فرانچسکو توتی (79)

جدول رده بندی:

1- آ اس رم 12 امتیاز، 2- چلسی 11 امتیاز، 3- بوردو 7 امتیاز، 4- کلوج 4 امتیاز

- از این گروه دو تیم رم و چلسی به مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا صعود کردند و تیم بوردو به جام یوفا راه یافت.

گروه B

* پاناتینایکوس یونان یک - آنورتوسیس قبرس صفر

گل: جئورجیس کاراگونیس (69)



* وردربرمن آلمان 2 - اینتر ایتالیا یک

گل‌ها: کلودیو پیزارو (63) و مارکوس روزنبرگ (81) برای وردربرمن و زلاتان ابراهیموویچ (88) برای اینتر

جدول رده بندی:

1- پاناتینایکوس 10 امتیاز، 2- اینتر 8 امتیاز، 3- وردربرمن 7 امتیاز، 4- آنورتوسیس 6 امتیاز

- از این گروه دو تیم پاناتینایکوس و اینتر به مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا صعود کردند و تیم وردربرمن به جام یوفا راه یافت.

گروه C

* بارسلونا اسپانیا 2 - شاختار دونتسک اوکراین 3

گل‌ها: سیلوینیو (59) و سرجیو بارگوس (83) برای بارسلونا و الکساندر گلادکی (31 و 58) و لوئیز فرناندینهو (76) برای شاختار دونتسک

* باسل سوئیس صفر - اسپورتینگ لیسبون پرتغال یک

گل: یانیک دیالو (19)

جدول رده بندی:

1- بارسلونا 13 امتیاز، 2- اسپورتینگ لیسبون 12 امتیاز، 3- شاختاردونتسک 9 امتیاز، 4- باسل یک امتیاز

- از این گروه دو تیم بارسلونا و اسپورتینگ لیسبون به مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا صعود کردند و تیم شاختاردونتسک به جام یوفا راه یافت.

گروه D

* مارسی فرانسه صفر - آتلتیکو مادرید اسپانیا صفر

* آیندهوون هلند یک - لیورپول انگلستان 3

گل‌ها: دانکو لازوویچ (36) برای آیندهوون و رایان بابل (45)، آلبرت ریه‌را (68) و دیوید انگوگ (77) برای لیورپول

جدول رده بندی:

1- لیورپول 14 امتیاز، 2- آتلتیکو مادرید 12 امتیاز، 3- مارسی 4 امتیاز، 4- آیندهوون 3 امتیاز

- از این گروه دو تیم لیورپول و آتلتیکومادرید به مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا صعود کردند و تیم مارسی به جام یوفا راه یافت.