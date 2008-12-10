بافتهای فرسوده شهرها ناهنجاری های فرهنگی را تشدید می کند

جواد آرین منش در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: بافتهای فرسوده باعث ایجاد مشکلات بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی برای ساکنان شهرها و ایجاد ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی می شود.

وی خاطرنشان کرد: بخشهایی از بافتهای فرسوده شهرها متعلق به بافت های تاریخی است که طبق قوانین میراث فرهنگی باید حفظ، مرمت و نگهداری شود و بخشی دیگر ناشی از فرسودگی بافت های قدیمی شهرها است که باید توسط مسوولان شهرسازی هر شهری بازسازی شود.

آرین منش گفت: ارائه خدمات نظیر نظافت، بهداشت، حمل زباله و آتش نشانی به این مناطق به دلیل وجود گذرگاه ها و معابر باریک و نامناسب به دشواری صورت می گیرد که باعث ایجاد شرایط نامناسب و غیربهداشتی برای مردم آن مناطق می شود.

وی ادامه داد: فضاهای تخریب شده در این بافت ها به علت فرسودگی باعث ایجاد کانون های ناامن و پر خطر و فضاهایی جهت بروز ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی از قبیل مصرف مواد مخدر و نیز پناهگاهی برای تولید کنندگان مشروبات الکلی و اختفاء کالاهای سرقت شده است.

وی افزود: متاسفانه علیرغم این که بازسازی بافتهای فرسوده سالها است مورد توجه مسوولان قرار گرفته؛ ولی روند اجرایی بازسازی این بافت ها به کندی صورت می گیرد.

نماینده مردم مشهد در مجلس به عنوان نمونه اظهار داشت: بافت فرسوده حریم حرم مطهر امام رضا (ع) به وسعت 50 هکتار با دارا بودن معابر تنگ و باریک،فضاهای غیر بهداشتی و عدم گذرگاه های نامناسب،بستری برای بروز ناهنجار ی فرهنگی و اجتماعی شده است.

آرین منش، نبود وجود برنامه ای مناسب از سوی دولت جهت جذب سرمایه گذاران داخلی و ایرانیان مقیم خارج در این بخش را از مهمترین دلایل کند بودن روند بهسازی بافت های فرسوده برشمرد.

وی با اشاره به اینکه بافت های فرسوده اطراف حرم به دلیل مجاورت با حرم مطهر حضرت رضا(ع) بهترین مکان برای توسعه زیرساخت های گردشگری، ایجاد هتل، مهمان پذیر و هتل آپارتمان و مراکز اقامتی جمعی برای اسکان زائران است اظهار داشت: تبدیل این بافت ها به مکان های اقامتی و بازارچه های عرضه کالاهای مورد نیاز زائران باعث توسعه گردشگری و ارتقاء درآمد استان و حل مشکل حمل و نقل درون شهری این کلان شهر می شود.

نماینده مشهد در مجلس با اشاره به ورود سالانه 23 میلیون زائر به مشهد افزود: بهسازی بافت های فرسوده می تواند یکی از راه های رسیدن به ورود سالانه 40 میلیون زائر در سند چشم انداز 20 ساله کشور باشد.