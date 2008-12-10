دادگاه لاهه باید سران اسرائیل را به علت محاصره غزه تحت پیگرد قرار دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان امارات، " ریچارد فالک " نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر اراضی فلسسینی روزگذشته دادگاه بین المللی جنایی [لاهه] را به تحت پیگرد قرار دادن و بازجویی از سران اسرائیلی به علت محاصره نوار غزه فراخواند.

" فالک " دربیانیه صادره از ژنو تصریح کرد : همه ساکنان نوار غزه در نتیجه سیاست های اسرائیل که به منزله جنایت های ضد بشری به شمار می رود، در رنج و عذاب هستند.

این درحالی است که تهدید به حمله گسترده علیه غزه به شعار انتخاباتی سران راست و چپ اسرائیلی قرار گرفته است.

انتخابات پارلمانی اسرائیل فوریه آتی برگزار می شود.

در این راستا، "زیپی لیونی" وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با این ادعا که آتش بس در نوارغزه نقض شده است؛ خواستار انجام عملیات گسترده در این منطقه شد.