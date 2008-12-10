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۲۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۰۲

یاد بنیانگذار کتابخانه‌ مجلس گرامی داشته می‌شود

یاد بنیانگذار کتابخانه‌ مجلس گرامی داشته می‌شود

مراسم بزرگداشت کیخسرو شاهرخ بنیانگذار کتابخانه‌ مجلس چهارم دی ماه در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت کیخسرو شاهرخ  بنیانگذار کتابخانه مجلس روز چهارشنبه چهارم دی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار خواهد شد.

ارباب کیخسرو از بنیانگذاران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی است وهمچنین کتابخانه‌ مجلس را نیز بنا نهاده است.

کیخسرو شاهرخ ملقب به ارباب کیخسرو از سا‌ل 1288 تا 1319 نماینده‌ جامعه‌ زرتشتیان در مجلس شورای ملی بود که با تأسیس کتابخانه‌ مجلس شورای ملی سابق، چاپخانه و موزه‌ مجلس نام خود را در شمار خادمان ملت ثبت کرد.

ارباب کیخسرو هفتم تیرماه سال 1252 در کرمان به دنیا آمد و تیرماه سال 1319 به دستور رضاشاه کشته شد.

کد مطلب 797928

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