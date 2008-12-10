130 میلیون ریال جهیزیه به نوعروسان مددجوی چوار پرداخت شد

فتاح الفتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: طی سال جاری 26 نوعروس تحت حمایت کمیته امداد شاخه چوار از استان ایلام جهزیه دریافت کرده اند.
وی بیان داشت: برای این تعداد جیهزیه میزان 130 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات حمایت خانواده کمیته امداد هزینه شده است.
این مسئول با اشاره به برنامه ریزیهای نهاد کمیته امداد برای حمایت از دختران دم بخت، خاطرنشان کرد: هم اکنون 14 زوج جوان در بخش چوار در نوبیت جهزیه هستند.
الفتی یادآور شد: شاخه کمیته امداد چوار در تلاش است که با حمایت خیرین و اعتبارات داخلی جهزیه این تعداد زوج جوان را نیر فراهم کند.
107 هزار نفر در استان ایلام تحت پوشش کمیته امداد هستند.
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