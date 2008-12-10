مجموعه زنجیره ای "شهر بانو" راه اندازی می ‌‏شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، زهرا سادات مشیر با اشاره به برگزاری "دومین جشنواره انتخاب برترین‌های پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری‌‏" طراحی مجموعه "شهر بانو" را فعالیتی نوآورنه بر اساس نیاز سنجی از زنان تهران عنوان کرد و افزود: ما به دنبال هویت‌‏یابی مکانی برای زنان شهر تهران جهت استفاده از فضاهای مختص به خودشان هستیم که "شهر بانو" زمینه‌‏ای برای رفع محدودیتهای موجود برای زنان است تا در یک مرکز مشخص بیشتر نیازهای زنان برطرف شود.

وی افزود: طراحی ما بر اساس نیازهای اشتغال زنان شکل گرفته و زنان سرپرست خانوار می‌‏توانند در مراکز شهر بانو مشغول به کار شوند.

مشیر با تاکید بر ارتقای توانمندیها و قابلیتهای بانوان و شناخت استعدادهای آنان خاطرنشان کرد: برگزاری انواع کارگاههای عمومی و تخصصی با هدف کسب مهارتهای شغلی و مهارتهای زندگی از برنامه ‌‏های مجموعه "شهر بانو" است که امکاناتی چون کتابخانه، قرائت خانه، کافی نت و کافی شاپ، استخر، سونا و جکوزی و خانه کودک را جهت رفاه بیشتر بانوان را در بر می گیرد.