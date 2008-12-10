مجموعه زنجیره ای "شهر بانو" راه اندازی می ‌‏شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، زهرا سادات مشیر با اشاره به برگزاری "دومین جشنواره انتخاب برترینهای پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری" طراحی مجموعه "شهر بانو" را فعالیتی نوآورنه بر اساس نیاز سنجی از زنان تهران عنوان کرد و افزود: ما به دنبال هویتیابی مکانی برای زنان شهر تهران جهت استفاده از فضاهای مختص به خودشان هستیم که "شهر بانو" زمینهای برای رفع محدودیتهای موجود برای زنان است تا در یک مرکز مشخص بیشتر نیازهای زنان برطرف شود.
وی افزود: طراحی ما بر اساس نیازهای اشتغال زنان شکل گرفته و زنان سرپرست خانوار میتوانند در مراکز شهر بانو مشغول به کار شوند.
مشیر با تاکید بر ارتقای توانمندیها و قابلیتهای بانوان و شناخت استعدادهای آنان خاطرنشان کرد: برگزاری انواع کارگاههای عمومی و تخصصی با هدف کسب مهارتهای شغلی و مهارتهای زندگی از برنامه های مجموعه "شهر بانو" است که امکاناتی چون کتابخانه، قرائت خانه، کافی نت و کافی شاپ، استخر، سونا و جکوزی و خانه کودک را جهت رفاه بیشتر بانوان را در بر می گیرد.
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