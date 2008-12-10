ادعاها و اظهارات سوال برانگیز یک مقام ترک علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، "مراد مرجان" که به سرزمینهای اشغالی فلسطین سفر کرده در مصاحبه با روزنامه هاآرتص، ایران را تهدیدی برای ترکیه خواند!

مرجان که از مقامات عالی رتبه حزب حاکم ترکیه محسوب شده و زمانی نیز نایب رئیس آن بود در موضعی مغایر با موضع رسمی دولت ترکیه مدعی شد : اگر تحریمها به طور موثری علیه ایران به کار گرفته شوند تاثیر گذارخواهند بود. اما حقیقت آن است که نمی دانم آیا انتظار اعمال تحریمهای کامل آنهم در زمانی که برخی کشورها آماده وتوی آن هستند امری واقعی است یا خیر.

مرجان که از مشاوران ارشد "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه محسوب می شود در ادامه اعلام کرد که تمام منطقه خاورمیانه باید عاری از سلاح هسته ای باشد.

این مقام ترک درباره اینکه "آیا اسرائیل نیز نباید سلاح هسته ای در اختیار داشته باشد؟" گفت : آرزو می کنم که اسرائیل ابدا احساس ترس نکند! در این صورت می توان اسرائیل را نیز در زمینه هسته ای خلع سلاح کرد. این فقط اسرائیل نیست که از برنامه های هسته ای ایران احساس خطر می کند بلکه ایران اولین و مهمترین تهدید علیه ترکیه نیز محسوب می شود.

وی افزود: اما احساس ترس به نوبه خود باعث نمی شود که ما از امضای یاداشت تفاهم با تهران در زمینه انتقال انرژی خودداری کنیم. البته ما از سیاست تحریمها علیه ایران منشعب نشده ایم و ترکیه از هیچکدام از سیاستهای پذیرفته شده از سوی شورای امنیت درباره ایران تخطی نمی کند. شما نمی توانید انتظار داشته باشید که ترکیه در زمینه تحریمهای ایران چیزی بیشتر از سایر کشورها را انجام دهد. زیرا آلمان و سوئیس نیز قرار دادهایی را با ایران امضا کرده اند.

هنوز از واکنش مقامات وزارت خارجه و یا پارلمانی کشورمان به اظهارات این مقام ترک اطلاعی در دست نیست.