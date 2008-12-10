تاکسیهای فرسوده را در کمتر از یک هفته می توان نوسازی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین تیموری کرمانی از نوسازی 2 هزار و 192 تاکسی فرسوده از ابتدای هفته گذشته خبر داد و گفت: با پیگیریها و تلاشی که به عمل آمد مشخص شد که کندی روند نوسازی ناوگان در چه بخشهایی است که با هماهنگیهای صورت گرفته خوشبختانه روند تبدیل به احسن تاکسیها سرعت نسبتا خوبی به خود گرفته است.

وی اظهارداشت: بیش از 11 هزار تاکسی در انتظار نوسازی ناوگان خود بوده اند که از ابتدای هفته گذشته تعدادی از این خودروها نوسازی شده است و امیدواریم بقیه تاکسیها نیز هرچه سریعتر تبدیل به احسن شود.

تیموری کرمانی ادامه داد: وقتی این امکان و ظرفیت وجود دارد که در کمتر از یک هفته تاکسیهای فرسوده از رده خارج و خودروهای جدید جایگزین آنها شود با هیچ منطقی نمی توان پذیرفت که رانندگان ماهها در انتظار نوسازی خودروی خود بمانند و شهر و شهروندان به دلیل فعالیت تاکسیهای فرسوده خسارتهای زیادی را متحمل شوند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران تصریح کرد: از ابتدای هفته گذشته 606 دستگاه پژو، 466 دستگاه سمند، 461 دستگاه روآ و 659 دستگاه پراید جایگزین خودروهای فرسوده شده اند و امیدواریم سایر خودروها نیز در زمان معقول و منطقی تبدیل به احسن شوند.

وی با اشاره به اینکه پیش از این تنها از لحظه بازدید خودروهای فرسوده تا تایید اسقاط 2 هفته تا 3 ماه بی دلیل زمان صرف می شد گفت: مسئولان قول داده اند مشکلات برسر راه نوسازی ناوگان تاکسیرانی را مرتفع کنند و هماهنگیهایی نیز با خوردوسازان صورت گرفته است که امیدواریم روند نوسازی ناوگان تاکسیرانی همچنان به سرعت پیش برود و دیگر شاهد انتظار چندین ماهه راندگان تاکسی و مشکلات آنها نباشیم.

تیموری کرمانی با اشاره به اینکه از خودروسازان خواسته ایم جلسات مشترکی داشته باشیم تا آنها به طور دقیق در جریان مشکلات و مسائل قرار بگیرند گفت: اگر خودروسازان، بانکها و راهنمایی ورانندگی به مسئولیتهای خود عمل کنند و هماهنگیهای لازم را با یکدیگر داشته باشند ما این توان را داریم که در کمتر از یک هفته خودروهای فرسوده را از رده خارج کرده و خودروهای جدید را جایگزین آنها کنیم.