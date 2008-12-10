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۲۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۱۴

7500 هکتار از اراضی کشاورزی ایلام تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار می گیرند

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: هفت هزار و 500 هکتار از اراضی کشاورزی این استان تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار می گیرد.

علی اشرف منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: به منظور استفاده بهینه از آبهای سطح استان ایلام و افزایش بهره وری در مصرف آب کشاورزی در سال زراعی 877-88 بیش از هفت هزار و 500 هکتار از اراضی کشاورزی استان ایلام تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار می گیرند.

وی بیان داشت: برای اجرای عملیات مذکور 110 میلیارد ریال اعتبار دلتی و 198 میلیارد ریال تسهیلات بانکی تأمین شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه میزان اعتبار به تناسب سطح اجرایی مورد عمل کشاورزان و مجری طرحهای آبیاری تحت فشار پرداخت خواهد شد خاطرنشان کرد: میزان اعتبارات اختصاص یافته برای آبیاری تحت فشار اراضی کشاورزی استان ایلام به منظور کاهش پدیده خشکسالی از محل قانون متم بودجه سال 87 به استان ایلام اختصاص داده دشه است.

منصوری عنوان کرد: کشاورزانی که مایل به اجرای شبکه آبیاری تحت فشار باشند به ازای هر هکتار حداکثر تا سقف 14 میلیون ریال کمم بلاعوض خواهد شد.

این مسئول یادآور شد: با اجرای طرح آبیاری تحت فشار در ین اراضی کشاورزی استان ایلام، راندمان مصرف آب کشاورزی بین 70 تا 90 درصد افزایش می یابد.

کد مطلب 797941

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