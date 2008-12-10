منتقدان لس آنجلس یک کارتون را بهترین فیلم سال برگزیدند

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد "وال ـ ای" تولید دیسنی و پیکسار اولین فیلم انیمیشن است که پس از 33 سال موفق به دریافت بالاترین جایزه انجمن منتقدان فیلم لس آنجلس می‌شود.

"وال ـ ای" به کارگردانی اندرو استنتن درباره روباتی تنها و نظافتچی است که به روباتی در فضا دل می‌بازد و با او راهی سفری بین کهکشانی می‌شود. این فیلم که یکی از بخت‌های اصلی بخش انیمیشن بلند اسکار هشتاد و یکم است، اخیرا از تلویزیون ایران نیز پخش شد.





وال ـ ای

دنی بویل بریتانیایی برای کارگردانی فیلم "میلیونر اسلامداگ" درباره زندگی پسری جوان که در زاغه‌های بمبئی بزرگ می‌شود، جایزه بهترین کارگردانی را برد. این فیلم در هفته گذشته جایزه بهترین فیلم هیئت ملی نقد و انجمن منتقدان فیلم واشینگتن دی‌سی را نیز دریافت کرد.

"میلیونر اسلامداگ" در بخش موسیقی نیز برنده جایزه شد. در بخش بازیگری شان پن برای بازی در نقش سیاستمدار منحرف آمریکایی در "میلک" ساخته گاس ون سنت و سالی هاوکینز برای حضور در نقش یک معلم الکی‌خوش لندنی در "بی‌غم" مایک لی به ترتیب جوایز بهترین بازیگر مرد و زن را دریافت کردند. مایک لی جایزه بهترین فیلمنامه را نیز برد.

هیث لجر بازیگر فقید استرالیایی برای حضور تماشایی خود به نقش جوکر اهریمنی در "شوالیه تاریکی" کریستوفر نولان بهترین بازیگر مرد مکمل معرفی شد و پنه‌لوپه کروز نیز برای بازی در نقش یک هنرمند اسپانیایی در "ویکی کریستینا بارسلونا" وودی آلن جایزه بهترین زن نقش مکمل انجمن منتقدان فیلم لس آنجلس را از آن خود کرد.

جیا ژانگ‌ که، فیلمساز چینی برای فیلم "زندگی ساکن" جوایز بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان و بهترین فیلمبرداری (یو لیک وای) را برد. این فیلم که درباره تاثیر احداث یک سد بر زندگی مردم ساکن در کنار رود یانگ‌تسه است، دو سال پیش جایزه شیر طلایی جشنواره ونیز را از آن خود کرد.

منتقدان لس آنجلس "مرد روی سیم" جیمز مارشال را بهترین مستند سال معرفی کردند و جایزه بهترین انیمیشن نیز از آن "والس با بشیر" آری فولمن شد. مارک فرایدبرگ برای "نیویورک، جزء به کل" ساخته چارلی کافمن برنده جایزه بهترین طراحی صحنه شد.

جایزه نسل جدید انجمن منتقدان فیلم لس آنجلس از آن "گرسنگی"، اولین تجربه کارگردانی استیو مک‌کوئین شد که درباره آخرین روزهای زندگی بابی سندز مبارز ارتش جمهوریخواه ایرلند است. جیمز بنینگ فیلمساز آوانگارد آمریکایی نیز جایزه مستقل / فیلم تجربی / ویدیو را برد.

مراسم اعطای جوایز 2008 انجمن منتقدان فیلم لس آنجلس 12 ژانویه (23 دی) در بورلی هیلز برگزار می‌شود و مراسم امسال به مانوئل دی اولیویرا فیلمساز پرتقالی تقدیم شده که پنجشنبه این هفته 100 ساله می‌شود. پارسال این گروه جایزه اصلی خود را به "خون بپا می‌شود" پل تامس اندرسن اعطا کرد.