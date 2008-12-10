500 هزار تن قند و شکر در کشور تولید می شود

محمد علی دلاور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در ایران 34 کارخانه تولید چغندرقند وجود دارد که اگر تمام شیفت کارکنند در مدت 10 روز چغندر تولیدی امسال که یک میلیون و 700 هزار تن پیش بینی شده به قند و شکرتبدیل می شود در حالی که کارخانجات تنها با یک سوم توان خود مشغول به فعالیت هستند.

وی افزود: در خراسان سطح زیر کشت در سال 86 ، 47 هزار و877هکتار بوده است که پیش بینی می شود در سال 87 سطح زیرکشت در این استان 24 هزارو200 هکتار باشد.

وی با اشاره به اینکه درسال 86 ، یک میلیون و480هزارتن چغندرقند از سطح کشت مورد نظر برداشت شده گفت: بر اساس پیش بینی انجام شده در سال 87 ، 744 هزارتن چغندربرداشت می شود.

رئیس کمیته کشاورزی مجلس شورای اسلامی تولید قند و شکر در استان خراسان را در سال 224 هزار تن دانست و افزود: این رقم امسال به یک سوم خواهد رسید که پیش بینی می شود در سال 87 استان خراسان 93 هزارتن قند و شکرتولید کند.

وی به حضور بیش از30 هزارنفر پیمانکاردر سال 86 اشاره کرد و افزود: بر اساس مستندات موجود پیش بینی می شود این تعداد در سال جاری به 15 هزار و146 نفر پیمانکار برسد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه بحران چغندرقند از سال 84 در کشور آغازشده گفت: در سال 84 با ورود 707 هزارتن شکرخام به داخل کشور و همچنین در سال 85 با ورود دو میلیون و 481 هزارتن شکرخام در سال 86 با یک میلیون و170 هزار تن نرخ تعرفه واردات به حد صفر تنزل کرد و بازار داخلی از تولید قند و شکر اشباع شد و زمینه بروز مشکلات را فراهم ساخت.

وی تا کید کرد: این روند ورود شکرخام به کشور در حالی صورت گرفت که مصرف داخلی برای هر نفر 25 کیلو گرم بوده است و ایران با تولید یک میلیون و400 هزارتن قند و شکر پاسخگوی نیاز70 میلیون جمعیت بوده است.

دلاور تصریح کرد: پیش بینی می شود امسال نیز 383 هزارتن شکرخام به داخل کشور وارد شود.