تغییر رویکرد غرب و پذیرش غنی سازی ایران یک ضرورت است

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک لندن (IISS) در گزارشی به قلم "مارک فیتزپاتریک" بدون توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران از غرب خواست تا برخی جنبه های برنامه هسته ای ایران از جمله غنی سازی آن را به منظور ادامه دسترسی بازرسان آژانس و کمک به جلوگیری از ساخت بمب هسته ای (!) بپذیرد.

وی که مدیر برنامه منع گسترش سلاحهای هسته ای در این موسسه است، در گزارش یکصد صفحه ای خود با عنوان " بحران هسته ای ایران؛ جلوگیری از بدترین پیامدها "خواستار تغییر مسیر غرب در قبال موضوع هسته ای ایران با پذیرش جنبه های حساس این برنامه شده است.

در ادامه گزارش آمده است که ایران سال آینده اورانیوم غنی شده در سطح پایین و به مقدار کافی را تولید خواهد کرد و به تخصص ساخت بمب دست خواهد یافت. اما توانایی غنی سازی اورانیوم به معنای داشتن یک سلاح هسته ای نیست.

وی معتقد است که اکنون زمان پذیرش غنی سازی ایران به عنوان یک "امر انجام شده" است بدون آنکه به این مسئله رسما مشروعیت ببخشد.

پاتریک افزوده است: با نپرداختن به موضوع غنی سازی و ادامه عضویت ایران در ان پی تی ( معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای) جامعه بین المللی توانایی بهتری برای جلوگیری از توسعه سلاحهای هسته ای از سوی ایران (!) خواهد داشت.

وی خواستار دیپلماسی و تحریم برای توقف برنامه هسته ای صلح آمیز ایران شد و با اقدام نظامی مخالفت کرد و گفت: در صورت حمله به تاسیسات هسته ای ایران می توان انتظار داشت که ایران از ان پی تی خارج و در حرکت هسته ای خود مصمم تر شود.

