افزایش 2 هزار و 249 درصدی کشف قرصهای روانگردان در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جواد کشفی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ امروز در جمع خبرنگاران گفت: پلیس مبارزه با مواد مخدر طی 8 ماه گذشته 45 هزار و 57 نفر توزیع کننده و قاچاقچی مواد مخدر را دستگیر کرده است.

وی با اعلام اینکه روزانه 250 نفر توزیع کننده و حامل مواد مخدر در تهران دستگیر می شوند گفت: از ابتدای سال تا کنون 6 هزار و 461 کیلو انواع مواد مخدر کشف شده است که این مقدار در مدت مشابه سال گذشته 4 هزار و 439 کیلو بوده و 31 درصد افزایش را نشان می دهد.

کشفی با اعلام اینکه مصرف مواد مخدر شیشه در تهران رو به افزایش است گفت: در سال 84 ، 432 نفر توزیع کننده شیشه دستگیر شدند و در سال 85 با 84 درصد افزایش 898 نفر و در سال 86 ، سه هزار و 711 نفر نیز دستگیر شدند که در سال جاری طی هشت ماه گذشته 3 هزار و 350 نفر با کشف 86 کیلو شیشه دستگیر شدند. این در حالی است که در سال گذشته کل کشفیات پلیس تهران بزرگ در خصوص مواد مخدر شیشه 13 کیلو و 329 گرم بوده است.

وی قیمت هر کیلو شیشه نامرغوب را در تهران بین 50 تا 60 میلیون تومان ذکر کرد و گفت: در این رابطه هنوز خلاهای قانونی وجود دارد.

کشفی ادامه داد: درآمد ناشی از فروش شیشه علت افزایش گرایش توزیع کنندگان به این ماده مخدر بوده به طوری که یک قاچاقچی ظرف 45 روز بالغ بر 2 میلیارد تومان درآمد داشته است.

وی همچنین از کشف یک میلیون و 866 هزار و 127 عدد انواع قرص روانگردان و آمپول خبر داد و گفت: در مدت مشابه سال گذشته بیش از هزار عدد قرص و آمپول روانگردان کشف شد که آمارها خبر از افزایش 2 هزار و 249 درصدی کشف آمپول و قرص روانگردان را در تهران می دهند.

کشفی همچنین از انهدام 200 باند توزیع و فروش مواد مخدر در تهران خبر داد و گفت: از این باندها تعداد 25 قبضه سلاح نیز کشف شد.

وی همچنین در رابطه با مصرف کراک در پایتخت نیز هشدار داد و گفت: مصرف کراک در تهران یک تهدید شمرده می شود چرا که بیشترین دستگیری پلیس در رابطه با کراک است.

کشفی افزود: از اول سال جاری تا کنون 17هزار و 902 نفر در رابطه با توزیع کراک، 16 هزار و 726 نفر در رابطه با توزیع تریاک، 6 هزار و 51 نفر در رابطه با توزیع شیشه، 4 هزار و 702 نفر در رابطه با فروش حشیش و 2 هزار و 216 نفر در رابطه با توزیع هروئین دستگیر شده اند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا در تهران آماری از تعداد معتادین وجود دارد گفت: آمارهای رسمی حکایت از تعداد 150 هزار معتاد و 80 هزار معتاد تفننی دارد اما گزارشهای پلیس نشان می دهد پایتخت کمتر از 50 هزار معتاد دارد چرا که این افراد چندین بار توسط پلیس دستگیر شده اند و همین موضوع باعث افزایش آمار شده است.