لایحه مبارزه با جرایم رایانه ای به زودی در صحن علنی مجلس

عبدالعلی میر کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه لایحه جرایم رایانه ای هم اکنون در کمیسیون قضایی در شور دوم مطرح و در حال بررسی است، گفت: پس از اتمام شور دوم که در روزهای آینده تحقق می یابد، این لایحه برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس فرستاده خواهد شود.

موضوع بررسی لایحه جرائم رایانه ای از مجلس هفتم باقی مانده و تاکنون مذاکرات مسئولان دستگاه قضائی با نمایندگان برای سرعت بخشی در بررسی و تصویب این لایحه در مجلس بی تاثیر بوده است.

معاون پارلمانی وزیردادگستری در حالی از خلاء قانون جهت رسیدگی به جرایم رایانه ای سخن می گوید که پیش از این سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده بود جرایم رایانه ای در ایران با رشدی 24 درصدی روبرو بوده است .

به گفته دکتر جمشیدی قوانین کافی درباره جرایم رایانه ای در کشور وجود ندارد و استنباط از قوانین سنتی برای رسیدگی به پرونده های مربوط به این جرایم نامناسب است.

معاون پارلمانی وزیردادگستری تصویب لایحه جرایم رایانه ای را بسیار ضروری و مهم توصیف کرد و افزود: با توجه به اینکه قوانین مورد نیاز برای برخورد با جرایم رایانه ای هنوز در دسترس مجریان قانون نیست امیدواریم هرچه زودتر شاهد تصویب آن در شور دوم کمیسیون حقوقی مجلس باشیم.

همچنین میرکوهی به لوایح رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان و پیش فروش ساختمان اشاره کرد و افزود: کلیات لوایح رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان و پیش فروش ساختمان نیز در مجلس و کمیسیون قضایی تصویب شد و شور دوم آن در دستور کار کمیسیون قضایی قرار دارد. ‌

بر اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار جهانی اینترنت (internet world stats) ایران هفدهمین کشور در جهان از نظر تعداد کاربران اینترنتی است.

این مرکز در آخرین گزارش خود، تعداد کاربران اینترنتی در ایران را ‌٢٣ میلیون نفر اعلام کرده است.

بر اساس اعلام کارشناسان این مرکز، ضریب نفوذ اینترنت در ایران به ‌٩/٣٤ درصد رسیده و متوسط این شاخص در جهان ‌٩/٢١ درصد است.