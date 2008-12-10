تولید نانو ذرات نقره برای کنترل عوامل بیماری زای درختان در کشور

نیلوفر چاوشی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: جنگل از منابع و ثروتهای ملی کشور است که هم برای انسان و هم به عنوان حیات وحش برای انواع موجودات زنده کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با بیان اینکه استفاده نامناسب و غیر اصولی از جنگلها باعث از بین رفتن و تخریب این ثروت ملی خواهد شد، افزود: انواع قارچهای بیماری زا و ارتباط آن با سطح آسیب دیده تنه درختان باعث تخریب بافت تنه درختان و از بین آنها خواهد شد.

چاوشی ادامه داد: علاوه بر این با استقرار قارچها در آن منطقه رشد و تکثیر می یابند و محدوده وسیعی از درختان را آلوده خواهند کرد.

وی ضد عفونی و استریل کردن درختان قطع شده برای مصرف در صنایع مختلف را از چالشهای مهم در این بخش دانست و ادامه داد: چوبهای حاصله از قطع درختان به دلیل مستقر بودن انواع قارچ و باکتری بر روی آن و همچنین به دلیل اینکه منبع مناسبی برای تغذیه است در مراحل مختلف فرآوری دچار مشکل و کاهش کیفیت می شوند لذا برای جلوگیری از این امر باید از مواد ضد عفونی واستریل کننده مناسب استفاده شود.

مدیر واحد پلیمر این شرکت اضافه کرد: از این رو با استفاده از فناوری نانو توانستیم نانو ذرات نقره را جهت کاربردهای ضد عفونی و استریل کردن انواع چوبهای داخلی و وارداتی و جلوگیری از رشد عوامل بیماری زا و مخرب تولید کنیم.

وی با تاکید بر اینکه این نانو ذرات برای انواع چوبها و درختان استفاده می شود، اظهار داشت: این ماده ضمن از بین بردن قارچها به بافت آنها آسیبی وارد نمی کند و از تکثیر قارچها نیز جلوگیری می کند.