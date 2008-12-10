  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۵۹

اختصاصی مهر /

تولید نانو ذرات نقره برای کنترل عوامل بیماری زای درختان در کشور

تولید نانو ذرات نقره برای کنترل عوامل بیماری زای درختان در کشور

مدیر واحد پلیمر شرکت نانو نصب پارس گفت: پژوهشگران کشور با استفاده از فناوری نانو موفق به کنترل عوامل بیماری زا در درختان جنگلها و مراتع و چوب شدند.

نیلوفر چاوشی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: جنگل از منابع و ثروتهای ملی کشور است که هم برای انسان و هم به عنوان حیات وحش برای انواع موجودات زنده کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با بیان اینکه استفاده نامناسب و غیر اصولی از جنگلها باعث از بین رفتن و تخریب این ثروت ملی خواهد شد، افزود: انواع قارچهای بیماری زا و ارتباط آن با سطح آسیب دیده تنه درختان باعث تخریب بافت تنه درختان و از بین آنها خواهد شد.

چاوشی ادامه داد: علاوه بر این با استقرار قارچها در آن منطقه رشد و تکثیر می یابند و محدوده وسیعی از درختان را آلوده خواهند کرد.

وی ضد عفونی و استریل کردن درختان قطع شده برای مصرف در صنایع مختلف را از چالشهای مهم در این بخش دانست و ادامه داد: چوبهای حاصله از قطع درختان به دلیل مستقر بودن انواع قارچ و باکتری بر روی آن و همچنین به دلیل اینکه منبع مناسبی برای تغذیه است در مراحل مختلف فرآوری دچار مشکل و کاهش کیفیت می شوند لذا برای جلوگیری از این امر باید از مواد ضد عفونی واستریل کننده مناسب استفاده شود.

مدیر واحد پلیمر این شرکت اضافه کرد: از این رو با استفاده از فناوری نانو توانستیم نانو ذرات نقره را جهت کاربردهای ضد عفونی و استریل کردن انواع چوبهای داخلی و وارداتی و جلوگیری از رشد عوامل بیماری زا و مخرب تولید کنیم. 

وی با تاکید بر اینکه این نانو ذرات برای انواع چوبها و درختان استفاده می شود، اظهار داشت: این ماده ضمن از بین بردن قارچها به بافت آنها آسیبی وارد نمی کند و از تکثیر قارچها نیز جلوگیری می کند.

کد مطلب 798026

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها