به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی صبح امروز در این سمینار ارتقای سطح دانش علمی و تخصصی پزشکان، ایجاد وحدت رویه در صدور گواهی های پزشکی، توجه به ضرورت امر آموزش و بروزرسانی اطلاعات را از اهداف برگزاری این سمینار عنوان کرد.
محمدرضا نورس در ادامه روش ها و راهکارهای علمی و تخصصی برای انجام صحیح و تسریع در روند بررسی پرونده های قضایی مرتبط به پزشکی قانونی شامل آسیب شناسی، معاینات اجساد، تعیین علت فوت و کالبدگشایی را بررسی و تبیین کرد.
وی به اهمیت و نقش مهم کالبدگشایی در دادرسی پروندههای قضایی و رفع اطاله دادرسی برای هرچه سریع تر و صحیح تر به اجرا درآمدن عدالت اشاره کرد و اظهار داشت: به کمک کالبدگشایی می توان ابهامات زیادی را با اتوپسی و آزمایش های لازم برای مقام قضایی و خانواده فرد مشخص کرد.
مدیرکل پزشکی قانوی خراسان جنوبی کالبدگشایی را با هدف تشخیص جرم و مجرم در راستای ادای حق با دستور مقام قضایی لازم و ضروری دانست.
نورس خاطرنشان کرد: سمینار تخصصی کالبدگشایی، معاینات اجساد و تعیین علت فوت دارای امتیاز بازآموزی برای پزشکان شرکت کننده در این سمینار یک روزه است.
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