  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۱۲

سمینار کالبد‌گشایی و معاینات اجساد در خراسان جنوبی برگزار شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: دومین سمینار تخصصی کالبد‌گشایی، معاینات اجساد و تعیین علت فوت و اهمیت آن در دادرسی قضایی از سوی پزشکی قانونی در خراسان جنو بی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیر‌کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی صبح امروز در این سمینار ارتقای سطح دانش علمی و تخصصی پزشکان، ایجاد وحدت رویه در صدور گواهی ‌های پزشکی، توجه به ضرورت امر آموزش و بروزرسانی اطلاعات را از اهداف برگزاری این سمینار عنوان کرد.

محمد‌رضا نورس در ادامه روش‌ ها و راهکارهای علمی و تخصصی برای انجام صحیح و تسریع در روند بررسی پرونده ‌های قضایی مرتبط به پزشکی قانونی شامل آسیب ‌شناسی، معاینات اجساد، تعیین علت فوت و کالبد‌گشایی را بررسی و تبیین کرد.

وی به اهمیت و نقش مهم کالبد‌گشایی در دادرسی پرونده‌های قضایی و رفع اطاله دادرسی برای هرچه سریع‌ تر و صحیح ‌تر به اجرا درآمدن عدالت اشاره کرد و اظهار داشت: به کمک کالبدگشایی می ‌توان ابهامات زیادی را با اتوپسی و آزمایش‌ های لازم برای مقام قضایی و خانواده فرد مشخص کرد.

مدیر‌کل پزشکی قانوی خراسان جنوبی کالبد‌گشایی را با هدف تشخیص جرم و مجرم در راستای ادای حق با دستور مقام قضایی لازم و ضروری دانست.

نورس خاطرنشان کرد: سمینار تخصصی کالبد‌گشایی، معاینات اجساد و تعیین علت فوت دارای امتیاز باز‌آموزی برای پزشکان شرکت ‌کننده در این سمینار یک ‌روزه است.

 

 

کد مطلب 798027

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها