به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد هر دو فیلم در میان 10 نامزد بهترین فیلم جوایز انتخاب منتقدان قرار دارند و "میلک" در سه بخش اصلی دیگر شامل بهترین کارگردان، بازیگر مرد (شان پن) و بازیگر مرد نقش مکمل (جاش برولین و جیمز فرانکو) شانس دریافت جایزه را دارد.





براد پیت در صحنه‌ای از فیلم "مورد عجیب بنجامین باتن"

"میلک" از هفته پیش در بازار آمریکای شمالی اکران شد و از آن به عنوان یکی از رقبای اسکار امسال یاد می‌شود. پن در این فیلم نقش هاروی میلک سیاستمدار منحرف سان فرانسیسکویی را بازی می‌کند که یکی از جدی‌ترین هوادار همجنس‌بازان در دهه 1970 بود. او سال 1978 به قتل رسید.



"مورد عجیب بنجامین باتن" در سه بخش مهم دیگر شامل بهترین بازیگر مرد (براد پیت)، بازیگر زن (کیت بلانشت) و بازیگر زن نقش مکمل (تاراج پی. هنسن) برای دریافت جایزه رقابت می‌کند.

پیت در این فیلم که بر مبنای داستانی از اسکات فیتزجرالد ساخته شده، نقش مردی را بازی می‌کند که با گذشت زمان جوانتر می‌شود. تیلدا سوئینتن دیگر بازیگر "مورد عجیب بنجامین باتن" است که از روز کریسمس اکران می‌شود.

دیگر نامزدهای جایزه بهترین فیلم انجمن منتقدان رسانه‌ای عبارتند از "بچه عوضی" کلینت ایستوود، "شوالیه تاریکی" کریستوفر نولان، "تردید" جان پاتریک شنلی، "فراست / نیکسن" ران هوارد، "خواننده" استفن دالدری، "میلیونر اسلامداگ" دنی بویل، "وال ـ ای" اندرو استنتن و "کشتی‌گیر" دارن آرونوفسکی.

"شوالیه تاریکی"، "میلیونر اسلامداگ" و "تردید" نیز هر یک در شش رشته نامزد دریافت جایزه هستند. BFCA از امسال بخش بهترین فیلم اکشن را نیز به فهرست جوایز خود اضافه کرده که "شوالیه تاریکی"، "ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین"، "آیرون من"، "مایه آرامش" و "تحت تعقیب" در آن رقابت می‌کنند.

انجمن منتقدان فیلم رسانه‌ای سال 1995 تاسیس شد و با 235 منتقد تلویزیونی، رادیویی و آنلاین بزرگترین اجتماع منتقدان رسانه‌ای است. این گروه در عین حال مدعی است صحیح‌تر از هر انجمن و نهاد سینمایی دیگر برندگان اسکار را پیش‌بینی می‌کند.

مراسم چهاردهمین دوره جوایز انتخاب منتقدان هشتم ژانویه (19 دی) در تالار اداری سانتا مونیکا برگزار می‌شود. پارسال "پیرمردها کشوری ندارند" برادران کوئن برنده سه جایزه از جمله جایزه بهترین فیلم BFCA شد.