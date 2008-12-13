بستر لازم برای واگذاری هما فراهم شد/ زیان هما کاهش یافت

سعید حسامی در گفتگو با مهر گفت: هما برای پیوستن به بورس درصدد است تا با رعایت کلیه ضوابط قانونی این کار را انجام دهد و همین امر روند پیوستن این شرکت به بورس را کمی کند کرده است.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران افزود: از سال گذشته تغییرات لازم در هما به سمت سوددهی بیشتر و کاهش زیان سالیانه انجام شده است که انجام این امور مقدمه پیوستن این شرکت به بورس است.

وی ادامه داد: مجموع عملکرد هما برای پیوستن به بورس از زاویه این شرکت مورد بررسی قرار می گیرد، این در حالی است که اداره برخی موارد در کنترل این شرکت نیست و برون سازمانی محسوب می شود.

حسامی تصریح کرد: زیان سالیانه هما طی سه سال اخیر با وجود تورم و افزایش محدودیتها در خرید و تعمیر قطعات، کاهش یافته است و همین امر فراهم شدن بستر لازم برای خصوصی سازی این شرکت را نشان می دهد و نمی توان یکباره و بدون انجام مقدمات لازم، یک شرکت را خصوصی کرد.