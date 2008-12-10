نقشه باستان شناسی استانهای کشور تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن فاضلی در دهمین گردهمایی باستان شناسی ایران که امروز در بندرعباس آغاز شده است افزود: در سال گذشته بیش از 143 پژوهش میدانی باستان شناسی در کشور انجام شد و همچنین 55 مجوز برای باستان شناسی و کاوش صادر گردید. همچنین 19 مورد کاوش گسترده ملی و 12 مورد کاوش باستان شناسی بین المللی مشترک با گروههای اروپایی و 25 مورد نیز کاوش باستان شناسی در حوزه سد صورت گرفت.

وی در مورد نقشه باستان شناسی گفت: نقشه باستان شناسی در برخی از استانها مانند گیلان، مازندران و قزوین کامل شده و امیدواریم بزودی در استانهای دیگر نیز تدوین نقشه باستان شناسی به اتمام برسد.

فاضلی در مورد موضوع پژوهش در ایران فرهنگی تاکید کرد: در سال 86 در کشور عمان، پژوهش باستان شناسی انجام که این کاوش منجر به درک جدیدی از تاریخ و فرهنگ ایران شد که امیدواریم کاوشهای باستان شناسی برون مرزی در سالهای آتی در دیگر کشورهای همسایه نیز ادامه پیدا کند.

رئیس پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اظهار داشت: سال گذشته سال پرباری برای باستان شناسی کشور بود به طوری که حدود 100 مقاله از اقدامات و پژوهشهای صورت گرفته جمع آوری و تا یکماه دیگر نتایج علمی آن منتشر خواهد شد.

وی در مورد انتخاب بندرعباس برای برگزاری دهمین همایش باستان شناسی گفت: بندرعباس و استان هرمزگان از جهات مختلف اهمیت دارند که یکی از آنها این است که این استان دروازه ورودی کشور است و قسمت مهمی از ارتباطات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ما در این بخش قرار گرفته است.

فاضلی ادامه داد: بعد از جنگ تحمیلی مسئله خلیج فارس به دلیل تحریفی که از نام خلیج فارس صورت گرفته نیز دارای اهمیت ویژه ای است و بر همین اساس باید از طریق پژوهش و کاوشهای باستان شناسی جایگاه تاریخی ایران و همچنین خلیج فارس برای جهانیان مشخص شود.

رئیس پژوهشکده باستان شناسی ایران تصریح کرد: سهم استان هرمزگان در مطالعات ایرانی به رغم پژوهشهای گسترده ای که در نقاط مختلف کشور برگزار می شود بسیار اندک و کمرنگ است و این شایسته استانی با چنین ویژگیهای تاریخی و جاذبه های بی شمار نیست. بنابراین در بندرعباس گردهم آمده ایم تا برای برنامه پنج سال آینده در خصوص توزیع مطالعات باستان شناسی سهم ویژه ای برای استان هرمزگان در نظر بگیریم.

وی در مورد شناخت بهینه زیست بوم ایران گفت: در این باره محققان و پژوهشگران داخلی و خارجی تحقیقات و مطالعاتی انجام داده اند که این مطالعات علاوه بر سازمان میراث فرهنگی برای سازمانهای مختلفی مانند محیط زیست، سازمان جنگلها و مراتع و همچنین صنایع بسیار ارزشمند است.