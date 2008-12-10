دهکده سلامت در شهریار احداث می شود

محمدعلی عرفان منش در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: طرح مقدماتی احداث دهکده بهداشت در نشستی مورد تصویب اعضای کارگروه اتاق سرمایه قرار گرفت و درخواست شد که طرح نهایی از طرف مسئول مربوطه ارائه شود.

وی افزود: این دهکده سلامت با هشت فاز موثر و 200 میلیارد تومان اعتبار در تامین سلامت افراد جامعه احداث می شود و آغاز به کار می کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: یکی از فازهای مهم دهکده سلامت تاسیس بیمارستان فوق تخصصی قلب و عروق در شهرستان است.

عرفان منش بیان داشت: متاسفانه بعد از 45 روز بررسی یک زمین مناسب با وسعت 10 تا 15 هکتار که قابل استفاده و مناسب احداث دهکده بهداشت باشد، پیدا نشده و اکثر زمینهایی معرفی می شود که مزروعی هستند.

فرماندر شهریار عنوان کرد: احداث این دهکده علاوه بر تامین سلامت مردم و کاهش مشکلات در بخش بهداشت و درمان، کمک بزرگی به ایجاد اشتغال برای جوانان شهریاری می کند و به شهرستان رونق اقتصادی می بخشد.

وی یادآور شد: پیمانکار باید میزان و درصد تغییر کاربری زمین را مشخص کند و محیطی با فضای آرام و با نشاط را برای احداث این دهکده انتخاب کند.