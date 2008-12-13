اقدامات نفرت انگیز اسرائیل خشم جهانیان را برانگیخته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بخش مطبوعاتی دفتر ایران در سازمان ملل، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد امروز با ارسال نامه‌ ای برای رئیس دوره‌ای شورای امنیت و نیز دبیرکل سازمان ملل با اشاره به وضعیت فاجعه بار، اسفناک و دردآور مردم فلسطین بویژه ساکنان نوار غزه، جنایات و اقدامات نفرت انگیز رژیم صهیونیستی علیه مردم این سرزمین را باعث رنجش عمیق و خشم جهانی دانست.



در نامه محمد خزاعی، سفیر و نماینده دائم کشورمان آمده باعث تاسف است که جهان در قرن بیست و یکم شاهد اقدامات رژیمی جنایت پیشه است که با کمال مصونیت هراسناک ترین و بی سابقه ترین جنایات تاریخ بشریت را علیه مردمی بی گناه مرتکب می‌شود.



نماینده دائم ایران با تاکید بر اینکه مدت مدیدی است یک و نیم میلیون نفر ساکنین نوار غزه در وضعیت گرسنگی، قتل و کشتار و عدم دسترسی به خدمات اولیه و کالاهای ضروری بسر می‌برند، افزوده است در مقابل چشمان جامعه بین المللی بتدریج یک ملت بطور کامل در حال حذف و نابودی است و تلاش مردم سراسر جهان برای کمک به نیازمندان نوار غزه با قلدری و فشار مقامات صهیونیست بی‌نتیجه مانده است.



خزاعی همچنین با انتقاد از انفعال سازمان ملل و بویژه شورای امنیت در مقابل وضعیت موجود، خواستار مداخله آنی و اقدام جدی این سازمان برای جلوگیری از ادامه فجایع جاری و جنایات جنگی رژیم صهیونیستی شده و تصریح کرده است که جامعه بین المللی نباید در قبال شرایط مذکور ساکت بنشیند درحالی که هزاران زن و کودک فلسطینی با یاس و ناامیدی و تحت فشار و اقدامات جنایتکاران رژیم صهیونیستی، چشم انتظار اقدام سازمان ملل و جامعه بین المللی هستند.



خزاعی اقدام عاجل سازمان ملل درباره کمک به مردم نیازمند و در معرض خطر را جزو وظایف اساسی و منشور سازمان ملل اعلام نموده و افزوده است در حالی که جامعه بین المللی عمیقا نگران سیاست‌ها و اقدامات جنایت بار رژیم صهیونیستی است، این رژیم به هر اقدام و حیله‌ ای برای انحراف توجه افکار عمومی بین المللی متوسل می‌شود و اکنون نیز نماینده آن رژیم در نامه‌ ای به شورای امنیت ادعاهائی بی اساس و کاملا غلط را علیه ایران مطرح ساخته تا جنایات روزانه رژیمش را بپوشاند.



سفیر کشورمان تاکید نموده است عدم اقدام و توجه سازمان ملل و شورای امنیت به اقدامات رژیم مذکور باعث تشجیع آن در ادامه جنایاتش و حتی تهدید آن دسته از کشورهای منطقه گردیده که نسبت به مردم بی گناه فلسطین ابراز همدردی می‌نمایند.



خزاعی با یادآوری مجدد تهدیدات مقامات ارشد آن رژیم علیه ملت و کشور ایران، این تهدیدات را نقض حقوق بین الملل و بر خلاف اصول منشور سازمان ملل دانست که نیازمند پاسخ صریح سازمان ملل و بویژه شورای امنیت می‌باشد.