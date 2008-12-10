اجرای ۷۰۰ کیلومتر شبکه گازرسانی در استان خوزستان

ناصر افشین در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با بیان این مطلب افزود: در سالهای اخیر تلاش کرده ایم تا نگرش مجموعه دولت به گازرسانی در استان خوزستان تغییر یابد به گونه ای که خوشبختانه امروز با جذب اعتبارات عمده، توسعه گاز رسانی به شهرها و روستاهای استان خوزستان در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد.

وی یادآوری کرد: از سال 1348 تا 1384، تنها 74 روستا در کل استان از شبکه گاز برخوردار بودند در حالی که امسال تنها در هفته دولت، شبکه گازرسانی به 121 روستا به بهره برداری می رسد که این مهم با توجه مدیریت شرکت ملی گاز ایران، همکاری مسئولان اجرایی استان انجام شده است.

افشین یادآوری کرد: با توسعه گازرسانی به شهرها و روستاهای خوزستان در آینده نزدیک این استان به استان سبز کشور تبدیل خواهد شد.

وی ادامه داد: در سال گذشته، شرکت گاز خوزستان بیش از یکهزار و۷۰۰ کیلومتر خطوط شبکه گاز شهری و روستایی را به بهره برداری رسانده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان خوزستان گفت: توسعه صنایع یکی از مصوبات و تعهدهای وزارت نفت در سفرهای استانی رئیس جمهوری به استان خوزستان بوده که وزارت نفت متعهد به تامین گاز صنایع و توسعه گازرسانی به شهرها و روستاهای استان خوزستان شده است.

وی ادامه داد: متوسط مصرف روزانه گاز در استان خوزستان 26 میلیون متر مکعب است که با توسعه صنایع در یک افق 10 ساله نیاز روزانه گاز در این استان به 200 میلیون متر مکعب افزایش خواهد یافت.

افشین افزود: نیروگاه های گازی، کارخانه های تولید سیمان، صنایع پتروشیمی، کارخانه های آلومینیوم سازی و کارخانه های فولاد از جمله صنایع بزرگ و مهمی هستند که در آینده در استان خوزستان احداث می شوند و سوخت و خوراک مورد نیاز خود را از انرژی پاک تامین می کنند.