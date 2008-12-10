تشکیل هیئت های بازرسی برای نظارت بر کاوشهای باستان شناسی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید مهدی موسوی در دهمین همایش باستان شناسی ایران که امروز در بندرعباس آغاز شده است تاکید کرد: باستان شناسان از خالص ترین و بی ادعاترین و کم توقع ترین محققین جامعه هستند که در شرایط بسیار نامناسب برای کشف فرهنگ و تمدن ایران تلاش می کنند که امیدواریم با برگزاری این همایش بتوانیم دستاوردهای این افراد را در معرض دید عموم قرار دهیم.

وی ادامه داد: در طول سال گذشته حجم وسیعی از فعالیتهای باستان شناسی در کشور صورت گرفت به طوری که بیش از 100 مقاله جمع آوری شد که در این همایش ارائه خواهد شد و تلاش می کنیم که از این مقالات به عنوان منابع درسی برای دانشجویان استفاده کنیم.

رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: قرار است برای سال آینده کاوشها و کل مطالعات باستان شناسی را به صورت جمعی ارائه کنیم تا تمامی کارشناسان و علاقمندان از آن بهره مند شوند.

موسوی گفت: یکی از اقداماتی که پژوهشگاه انجام داده این است که در کاوشها و بررسیهای باستان شناسی از مشارکت تمامی خانواده باستان شناسی داخل و خارج کشور استفاده کند و در این راستا نیروهای جوان زیادی در جامعه باستان شناسی وجود دارند که می توانیم از توانمندیهای آنها بیشتر استفاده کنیم.

وی افزود: یکی از دغدغه های ما این است که اطلاعات باستان شناسی افرادی که در گذشته کار می کردند را نداریم و این موضوع نقطه ضعفی است که باید با کمک جامعه باستان شناسی برطرف شود و همچنین باید تلاش کنیم تا اطلاعات موجود کاوشهای باستان شناسی را به کتب علمی تبدیل کنیم که به مشکل کمبود اطلاعات گذشته برنخوریم.

رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی تاکید کرد: همچنین باید باستان شناسان یافته های علمی خود را با دانش روز دنیا هماهنگ کنند تا نتایج باستان شناسی و کاوشها به صورت جامع و فراگیر ثبت شود.

موسوی در مورد تدوین برنامه پنج ساله آینده باستان شناسی ادامه داد: در مورد تدوین این برنامه باید از صاحبنظران و محققان استفاده کنیم تا بتوانیم خلاءهای مطالعاتی را در این زمینه مشخص و برای آن برنامه ریزی کنیم.

وی گفت: یکی از اولویتهای اساسی برای مطالعات آینده حوزه سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان است که امیدواریم با همکاری استان بتوانیم در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهیم.

رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی با اشاره به اینکه پرکردن خلاء حوزه مطالعات خلیج فارس هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ علمی ضرورت است گفت: مطالعات باستان شناسی در سه جزیره تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی ظرف یکماه آینده به صورت گسترده در این جزایر آغاز می شود به طوری که با اجرای این طرح ضعفهای گذشته جبران خواهد شد.

موسوی در مورد نظارت بر روند کاوشهای صورت گرفته نیز گفت: بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده هیئت های بازرسی و کارشناسی برای نظارت بر روند کاوشها و مطالعات باستان شناسی تشکیل خواهد شد به طوری که ضعف و کوتاهی در کار پیش نیاید که این نظارتها نیز به صورت دوره ای و منطقه ای انجام خواهد شد.